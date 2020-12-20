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الرابطة الأولى/وداد تلمسان : تجديد الثقة في المدرب عزيز عباس

  أدرج يـوم : الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 15:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

وهران - أكد مدرب وداد تلمسان, عزيز عباس, يوم الأحد بأنه لا يزال يحظى "بثقة كاملة" من طرف إدارة ناديه, الصاعد الجديد إلى الرابطة الأولى لكرة القدم, رغم بدايته المتعثرة في البطولة.

وصرح التقني لوأج بقوله : "التقيت أمس مع المسيرين في اجتماع تمحور حول أمور تنظيمية, واستغل هؤلاء الفرصة لتشجيعي على مواصلة العمل في هدوء ودون الانشغال بما يثار في محيط النادي, سيما وأن الفريق يقدم وجها طيبا منذ انطلاق المنافسة رغم أن ذلك لم تصاحبه النتائج التي كنا نطمح لها".

وتحصل الوداد, العائد إلى ساحة الكبار هذا الموسم بعدما قضى سبعة مواسم كاملة ما بين القسمين الثاني والثالث, نقطتين فقط خلال الجولات الأربع الأولى من البطولة.

وأضاف يقول : "البعض لا يأخذ في الحسبان بأننا الفريق الوحيد الذي لعب ثلاث مباريات خارج ميدانه خلال الجولات الأربع الأولى, وهو الأمر الذي عقد من مهمتنا كثيرا, سيما وأن اللاعبين في حاجة لمزيد من الوقت لاسترجاع امكانياتهم بعد عدة أشهر من التوقف".

وحسب عزيز عباس, الذي كان وراء صعود الزيانيين إلى الرابطة الأولى, فإن العامل الآخر الذي أثر كذلك في نتائج تشكيلته لحد الآن هو تعرض عدد من لاعبيه في كل مرة إلى إصابات بفيروس كورونا المستجد, وهو الأمر الذي يمنعهم من استرجاع إمكانياتهم بسرعة بعد الشفاء من المرض.

ويأمل ذات المتحدث في استغلال فرصة استقبال فريقه لاتحاد بسكرة وشبيبة بسكرة خلال الجولتين المقبلتين المقررتين للأربعاء والأحد المقبلين, كي يحقق أشباله "الوثبة البسيكولوجية المرجوة التي تسمح لهم بالقيام بانطلاقة جديدة في البطولة".

آخر تعديل على الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 16:50
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الرابطة الأولى/وداد تلمسان : تجديد الثقة في المدرب عزيز عباس
  أدرج يـوم : الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 15:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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