تصنيف الفيفا (سيدات) : المنتخب الجزائري يختتم سنة 2020 في المركز ال79

زيوريخ - أنهى المنتخب الجزائري النسوي لكرة القدم سنة 2020 في الصف ال79 عالميا، محققا بذلك تقدما بستة مراكز في تصنيف الاتحادية الدولية للعبة (فيفا) الخاص بشهر ديسمبر.

وعلى الصعيد الإفريقي، احتل المنتخب الوطني المركز التاسع بعد منتخبات كل من نيجيريا المتصدر (المركز ال37 عالميا، +1)، الكاميرون (51/دون تغيير)، جنوب إفريقيا (53/دون تغيير)، غانا (58/+2)، كوت ديفوار (61/+2)، تونس (74/+4)، المغرب (77/+4) و مالي (78/+5).

وكان المنتخب الجزائري قد أنهى سنة 2019 في المركز ال84.

ويعود آخر ظهور للاعبات المدرب الوطني مجيد طالب إلى شهر فبراير المنصرم، بمناسبة مشاركة زميلات اللاعبة زينب قندوسي في دورة اتحاد شمال إفريقيا التي جرت بتونس والتي اختتمت بمركز رابع.

وفي مقدمة التصنيف، تتربع حاملات اللقب العالمي، سيدات الولايات المتحدة الأمريكية، على الصدارة بمجموع 2192 نقطة، متقدمات على المنتخب الألماني في الصف الثاني و فرنسا الثالثة.

وكان التقدم الأكبر في هذا التصنيف من حيث عدد النقاط المكتسبة من نصيب مالطا (+37 نقطة)، بفضل الانتصارات التي حققها منتخبها خارج قواعده ومكنته من الارتقاء ب16 مركزا (85 عالميا).

في المقابل، أنهت سبعة منتخبات سنة 2020 في مراكز لم يسبق لها احتلالها من قبل و يتعلق الأمر بكل من : سلوفينيا (48)، إيرلاندا الشمالية (49)، فيجي (64)، الفلبين (65)، كوبا (81)، غامبيا (104) و جزر القمر (139).وسيتم الإعلان عن الترتيب العالمي النسوي المقبل يوم 26 مارس 2021.