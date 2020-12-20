رابطة أبطال إفريقيا/مولودية الجزائر- بافلز 5-1: المولودية تتأهل إلى الدور المقبل بدون عناء

الجزائر - حسم فريق مولودية الجزائر تأهله للدور الثاني التمهيدي من رابطة أبطال افريقيا عقب فوزه أمام نادي بافلز دي بورغو البنيني، بنتيجة 5-1 (الشوط الأول: 2-1)، اليوم السبت بملعب 5 جويلية الأولمبي في إياب الدور الأول.

وكانت بداية اللقاء قوية من قبل نادي العاصمة حيث تمكن المخضرم عبد المؤمن جابو من استغلال هفوة في دفاع الخصم وافتتاح باب التسجيل في الدقيقة ال7 من عمر الشوط الأول عن طريق قذفة قوية داخل إطار ال18 متر.

وواصلت تشكيلة المدرب نبيل نغيز السيطرة على مجريات اللقاء حيث تمكن اللاعب عبد الحق عبد الحفيظ من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة ال13 بعد تمريرة حاسمة من زميله براهيمي من الجهة اليسرى.

وكاد ممثل الجزائر أن يضيف الهدف الثالث عبر كرة قوية من اللاعب بلعلجية عن بعد 30 متر وفي الدقيقة ال15 ولكن حارس المنافس تمكن من التصدي لها.

وفي الوقت الذي كانت المولودية تبحث فيه عن قتل اللقاء، تمكن الضيوف وعبر ركنية من تقليص الفارق بفضل رأسية اللاعب مييوا فيهينتولا في الدقيقة ال19.

حاولت المولودية بعدها تسجيل الهدف الثالث ولكن دفاع الخصم تمكن من حماية شباك الحارس إلى غاية نهاية الشوط الأول.

بعد إنطلاق الشوط الثاني، عاد ممثل العاصمة للهجوم من جديد، حيث كاد اللاعب بلعلجية أن يضيف الهدف الثالث بعد تمريرة جميلة من قبل زميله بلخير ولكن تدخل الدفاع في الدقيقة الأخيرة جعل الكرة تخرج للركنية.

وحاول الضيوف تعديل النتيجة ولكن أصحاب الضيافة تمكنوا من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة ال71 بفضل اللاعب عبد الحق عبد الحفيظ الذي بصم على هدفه الثاني في اللقاء.

وواصلت المولودية مهرجان الأهداف بعدها، حيث تمكن كل من سامي فريوي وعبد الرحمان بورديم من إضافة الهدف الرابع والخامس في الدقائق ال82 وال90 + 3 على التوالي.

وكان مقررا أن تلعب هذه المباراة يوم الجمعة 4 ديسمبر، لكن النادي البينيني لم يتنقل إلى الجزائر العاصمة "متحججا بانعدام الرحلات الجوية جراء غلق المجال الجوي الجزائري تفاديا لتفشي جائحة كورونا".

وفي نهاية المطاف، قررت لجنة تنظيم المنافسات الخاصة بالأندية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف"، إعادة برمجة هذه المباراة بين 17 و 21 ديسمبر، أمام دهشة إدارة "العميد".

وفي الدور القادم، تواجه مولودية الجزائر منافسها النادي الصفاقسي التونسي، الذي أقصى نادي ملانديغ (زنجبار) بفوزه ذهابا وإياب (5-0 و 3-1).

للتذكير، فإن الممثل الثاني للكرة الجزائرية في منافسة رابطة الأبطال، شباب بلوزداد، قد تأهل للدور الأول للمنافسة الإفريقية الأبرز، حيث سيواجه نادي غور ماهيا الكيني يوم 23 ديسمبر بملعب 5 جويلية (الجزائر) في لقاء الذهاب، على أن يلعب لقاء الإياب يوم 5 أو 6 يناير 2021 بنيروبي.