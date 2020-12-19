الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يؤكد عافيته و وضعية اتحاد الجزائر تتأزم

الجزائر - أكد شباب بلوزداد صحته في بداية هذا الموسم بفوزه على نصر حسين داي (2-0) في المواجهة المحلية، عكس جاره اتحاد الجزائر الذي سقط بميدانه و بنتيجة ثقيلة أمام أولمبي المدية (1-3)، في الوقت الذي حققت فيه جمعية عين مليلة فوزا كاسحا على الصاعد شبيبة سكيكدة 3-0 في درابي الشرق اليوم السبت في ختام مباريات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي انطلقت يوم الخميس.

أطبق شباب بلوزداد سيطرته على الداربي العاصمي ضد نصر حسين داي بثنائية نظيفة (2-0)، تجسدت بهدفين من علامة الجزاء، تداول عليهما كل من بلحول (د 45+4) و سويبع (د 87). وبهذا حقق حامل اللقب ثاني فوز له من ثلاث مباريات، ليبلغ الصف الرابع (7 ن)، بينما تعرضت "النصرية" لأول هزيمة هذا الموسم، في ظل عجز المدرب نذير لكناوي، عن تذوق طعم الانتصارات منذ انطلاق الموسم، ما يضع الفريق في المركز الـ14 بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات.

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و عرف أولمبي المدية -العائد إلى قسم الكبار- كيف يستثمر في متاعب اتحاد الجزائر في بداية هذا الموسم، ليحقق أول فوز له على مضيفه بملعب بولوغين بالعاصمة بواقع (3-1). وتألق خلف الله بتسجيله ثنائية في شباك الحارس قندوزي (د 55 و 64)، بينما اكتفى أشبال المدرب الفرنسي تيري فروجي -في أول لقاء يشرف عليه- بردة فعل محتشمة، تمثلت في هدف وحيد بواسطة زواري (د 85). ويقبع الاتحاد مع فرق مؤخرة الترتيب (2 ن)، في حين صعد الأولمبي إلى الصف العاشر (4 ن).

وفي داربي شرق البلاد، أكرمت جمعية عين مليلة ضيفها شبيبة سكيكدة بثلاثية كاملة (3-0)، في لقاء سار في اتجاه واحد، حيث تمكن معمري من التوقيع على ثنائية (د 11 و 87) و وقع جعبوط هدفا واحدا (د 17) ، لتكسب "الجمعية" نقاط غالية عززت بها مركزها في الوصافة (8 ن). بالمقابل تجمد رصيد أبناء "روسيكادا" عند ثلاث نقاط (المركز الـ14) مع لقاء متأخر.

بدورها ارتقت شبيبة الساورة للمركز الثاني مناصفة مع عين مليلة بفضل فوزها على الضيف اتحاد بلعباس (2-0)، بفضل ثنائية مسعودي (د 50 و 87)، في حين يعود اتحاد بلعباس خالي الوفاض إلى دياره ما يزيد من تعقيد وضعيته، حيث يتذيل سلم الترتيب العام بنقطة وحيدة.

من جانبه، أهدر اتحاد بسكرة فرصة الارتقاء إلى مركز الوصافة بتعثره أمام ضيفه نادي بارادو (1-1). افتتح هريات (د 52) باب التهديف لأبناء "الزيبان" في حين انتظر المهاجم الشاب لفريق "الأتليتيك" بن بوعلي، الدقيقة (82) من أجل تعديل الكفة، ليسجل النادي العاصمي التعادل الرابع تواليا (4 ن/العاشر)، في ظل عجز المدرب حكيم مالك عن فك شفرة الانتصارات. أما اتحاد بسكرة فيحتل الصف السادس (6 ن).

وكانت هذه الجولة الرابعة قد افتتحت يوم الخميس بفوز فريق وفاق سطيف على نجم مقرة بنتيجة (2-0)، وهو الفوز الثالث في أربع مقابلات لينفرد "الوفاق" بالصدارة (10 ن).

وشهد يوم الجمعة انتفاضة تشكيلة شبيبة القبائل بفوزها الثمين في ملعب أولمبي الشلف (2-0)،وبهذا حقق "الكناري" أول فوز هذا الموسم، حيث نجح المدرب بوزيدي، في الخروج من عنق الزجاجة بعد انطلاقة متذبذبة للفريق دامت ثلاث جولات، قبل السفرية إلى النيجر في مستسهل المغامرة القارية.

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وعلى نفس الخطى، سار فريق سريع غليزان، الذي كسب أولى انتصاراته هذا الموسم على حساب مضيفه أهلي برج بوعريريج بواقع (1-0)، وتأتى ذلك برأسية شادلي (د 49).

وهو ما يعقد من مهمة مدرب البرج بلال دزيري، الذي عجز عن تسجيل انتصاره الاول هذا الموسم ، مما جعل الأهلي يقبع في الصف الـ 17 بنقطتين فقط.

وفي ملعب "أحمد زبانة" كان داربي الغرب بين مولودية وهران و وداد تلمسان، وفيا لوعوده، بتسجيل ثلاثة أهداف. وعلى عكس المقابلات السابقة لمولودية وهران، افتك أبناء مدينة "الأسود" أول فوز لهم وهو ما يعطي أشبال المدرب كازوني دفعة معنوية لبقية المشوار، حيث وضعتهم في المركز السادس (6 ن). بالمقابل لم يذق الصاعد الجديد وداد تلمسان طعم الانتصار لحد الآن، وبذلك يبقى في المرتبة الـ17 برصيد نقطتين.