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جيدو/ بطولة إفريقيا-2020 /أكابر/حسب الفرق/: المنتخب الجزائري معفى من الدور الأول بمشاركة ستة منتخبات

  أدرج يـوم : السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 19:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 75 مرات
جيدو/ بطولة إفريقيا-2020 /أكابر/حسب الفرق/: المنتخب الجزائري معفى من الدور الأول بمشاركة ستة منتخبات

أنتناناريفو - أسفرت القرعة الخاصة بمنافسات حسب الفرق للطبعة الـ41 لبطولة إفريقيا للجيدو لفئة الأكابر (رجال و سيدات)، الجارية بمدغشقر من 17 إلى 20 ديسمبر والمؤهلة إلى الألعاب الأولمبية بطوكيو-2020، عن إعفاء المنتخب الجزائري (مختلط / رجال-سيدات) من الدور الأول، الذي يعرف مشاركة ستة منتخبات.

وفي مسابقات حسب الفرق، المقررة غدا الأحد، يدخل "الخضر" مباشرة في الدور نصف النهائي، حيث سيواجهون المتأهل من المواجهة  التي ستجمع منتخبي الغابون وبورندي.

المنتخب السينغالي هو الاخر  معفي من الدور الأول، حيث سيلتقي، في المربع الذهبي، بالفائز بين مدغشقر (البلد المنظم) وكينيا.

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ومعلوم أن هذه المواجهات المختلطة (3×3) معتمدة أيضا في الألعاب الأولمبية.

وفي منافسات الفردي، التي جرت على مدار ثلاثة أيام واختتمت اليوم السبت، حصدت الجزائر ست ميداليات: ذهبية واحدة، ثلاث فضيات وبرونزيتين.

وتوجت بالذهب المصارعة أمينة بلقاضي (-63 كلغ)، فيما حقق الفضيات الثلاث كل من عبد الرحمن بن عمادي (-90 كلغ)، و محمد سفيان بلرقعة (+100كلغ)، وصونيا أصلاح (+78 كلغ)، أما البرونزيتان فقد كانتا من نصيب الثنائي فتحي نورين (- 73 كلغ) وكوثر وعلال (- 78 كلغ).

ويشارك في هذا الموعد الرياضي القاري  125 مصارع (75 من الرجال و50 سيدة )، يمثلون 32 بلدا، والمؤهل لأولمبياد طوكيو 2021.

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جيدو/ بطولة إفريقيا-2020 /أكابر/حسب الفرق/: المنتخب الجزائري معفى من الدور الأول بمشاركة ستة منتخبات
  أدرج يـوم : السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 19:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 75 مرة   شارك

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