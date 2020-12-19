بطولة إفريقيا للجيدو 2020: ثلاث فضيات وبرونزية واحدة للجزائر

انتناناريفو - نالت المشاركة الجزائرية ثلاث ميداليات فضية وواحدة برونزية، خلال منافسات الفردي لليوم الثالث للطبعة الـ41 لبطولة إفريقيا للجيدو لفئة الأكابر (رجال و سيدات)، الجارية بمدغشقر من 17 إلى 20 ديسمبر والمؤهلة إلى الألعاب الأولمبية بطوكيو-2020.

وفي منازلات اليوم السبت، خسر الجزائري محمد سفيان بلرقعة نهائي وزن (+100 كلغ) أمام السينغالي ندياي مبانييك، ليكتفي بالفضية، أما البرونزية فعادت إلى الليبي عمر علي.

وفي وزن (-100)، اكتفى بن عمادي بالميدالية الفضية بعد انهزامه في النهائي أمام المصري عبد الآخر حاتم ، بينما انتزع الموريسي ريمي فويي الميدالية البرونزية.

إقرأ أيضا: بطولة إفريقيا للجيدو-2020 (أكابر): الجزائرية بلقاضي امينة (-63 كلغ) تتوج بالميدالية الذهبية

كما حازت الجزائرية صونيا أصلاح، على ثالث الميداليات الفضية الجزائرية، بعد خسارة نهائي وزن (+78 كلغ)، أمام الكاميرونية مبالا أتانغانا التي افتكت المعدن النفيس، في حين، حققت برونزية هذا الوزن الملغاشية رامياندريسوا هاينغونيانا .

وفي وزن (- 78 كلغ) نالت المصارعة الجزائرية، كوثر وعلال، الميدالية البرونزية إثر فوزها في اللقاء الاستدراكي على التشادية دانييلا غيديون، علما أن الذهبية عادت الى برانسر ماري (جمهورية الكونغو الديمقراطية) والفضية كانت من نصيب الغابونية مازوز سارة مريم.

وكانت الجزائر قد حصدت ميداليتين، في منافسات اليوم الثاني التي جرت أمس الجمعة، إحداهما ذهبية والأخرى برونزية.

وتوجت بالذهب المصارعة أمينة بلقاضي، في وزن أقل من 63 كلغ، بفضل تفوقها في النهائي على المغربية صوفيا بلعطار، التي تحصلت على الفضية، بينما عادت الميدالية البرونزية إلى إينكو ايكوتا من نيجيريا .

وحقق البرونزية، فتحي نورين في وزن أقل من 73 كلغ، وذلك مناصفة مع عدن ألكسندر حسين من جيبوتي، بينما توج المصري محمد محي الدين باللقب، في حين عادت الفضية إلى أحمد المزياتي (المغرب).

وتقام يوم غد الأحد منافسات الفرق (مختلط/ رجال-سيدات)، بمشاركة المنتخب الجزائري، علما أن عملية القرعة ستجرى سهرة اليوم السبت، للتعرف على منافس "الخضر".

ويشارك في هذا الموعد الرياضي القاري 125 مصارع (75 من الرجال و50 سيدة )، يمثلون 32 بلدا، والمؤهل لأولمبياد طوكيو 2021.