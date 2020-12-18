الرابطة الأولى: شبيبة القبائل تنتفض في الشلف و وفاق سطيف يحافظ على الصدارة

الجزائر - انتفضت شبيبة القبائل خارج الديار أمام أولمبي الشلف، محرزة أول انتصار وأول أهداف هذا الموسم، على غرار مولودية وهران التي فكت شفرة الانتصارات بمناسبة داربي منطقة الغرب ضد وداد تلمسان، وكذا سريع غليزان الفائز بالبرج، في حين حافظ وفاق سطيف، على كرسي الطليعة ولو مؤقتا، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي جرت يومي الخميس والجمعة.

وأخيرا انتفضت تشكيلة شبيبة القبائل بفوزها الثمين في ملعب أولمبي الشلف بثنائية نظيفة (2-0)، وخلال أطوار الشوط الثاني، جسّد أشبال المدرب الجديد يوسف بوزيدي، عملية الانتصار، بفضل هدف بن سايح (د 53) -وهو أول هدف للشبيبة هذا الموسم- قبل أن يضيف القائد حمرون هدف التأكيد من ركلة جزاء (د 68).

وبهذا حقق "الكناري" أول فوز هذا الموسم، حيث نجح المدرب بوزيدي -بمناسبة ثاني لقاء يشرف عليه من الدكة- في الخروج من عنق الزجاجة بعد انطلاقة متذبذبة للفريق دامت ثلاث جولات، حيث حطت شبيبة القبائل عند الصف الخامس (5 ن) قبل سفريتها الي النيجر في مستسهل المغامرة القارية. بالمقابل عجز "الشلفاوة" عن تحقيق ردة فعل ناجعة أثناء هذه المواجهة، ما يبقيهم في المركز التاسع ( 4 ن).

وعلى نفس الخطى، سار فريق سريع غليزان، الذي كسب أولى انتصاراته هذا الموسم على حساب مضيفه أهلي برج بوعريريج بواقع (1-0)، وتأتى ذلك برأسية شادلي (د 49) من داخل منطقة العمليات، ليرتقي "السريع" إلى الصف الثاني برصيد 6 نقاط. وهو ما يعقد من مهمة مدرب البرج بلال دزيري، الذي عجز عن فك شفرة الانتصارات لفائدة تشكيلة "البرايجية"، حيث يقبع الأهلي عند الصف الـ 16 بنقطتين فقط.

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وفي ملعب "أحمد زبانة" كان داربي الغرب بين مولودية وهران و وداد تلمسان، وفيا لوعوده، حيث دخل الضيوف مباشرة في الأمور الجدية، عبر هزّ شباك مرمى المولودية من كرة ثابتة، بأقدام علي أميري الذي نفذ وسجل مخالفة مباشرة جميلة من مشارفة على يسار الحارس ليتيم. ولم تطل ردة فعل "الحمراوة" الذين تمكنوا من العودة في النتيجة بقذفة قوية من المدافع محمد إيزماني خادعت حارس "الوداد" وسكنت الشباك (د 17).

وعلى عكس المقابلات السابقة لمولودية وهران التي انتهت بالتعادل، برز كمال حميدي عند الدقيقة (85) بضربة رأسية جميلة ضمن وسط مدافعي الخصم مستفيدا من فتحة مدققة من اليمين بأقدام سنوسي فوغلول.

لينال أبناء مدينة "الأسود" أول فوز لهم زادت حلاوته بمناسبة اللقاء المحلي وهو ما يعطي أشبال المدرب كازوني دفعة معنوية لبقية المشوار، حيث وضعتهم في المركز الثني (6 ن). بالمقابل لم يذق الصاعد الجديد وداد تلمسان طعم الانتصار لحد الآن، وبذلك يبقى في المرتبة الـ16 برصيد نقطتين.

وكانت هذه الجولة الرابعة قد افتتحت أمس الخميس بفوز فريق وفاق سطيف على نجم مقرة بنتيجة (2-0)، وهو الفوز الثالث في أربع مقابلات لينفرد وفاق سطيف ولو مؤقتا بريادة الترتيب برصيد 10 نقاط فيما يحتل نجم مقرة الصف التاسع بمجموع أربع نقاط.

وستتواصل الجولة الرابعة غدا السبت بإجراء بقية اللقاءات تتقدمها المواجهة المحلية العاصمية بين شباب بلوزداد و نصر حسين داي، فيما أجلت مباراة صاحب الوصافة مولودية الجزائر ضد شباب قسنطينة إلى تاريخ لاحق بسبب الالتزامات القارية للمولودية المدعو لخوض إياب الدور التمهيدي لرابطة الأبطال.