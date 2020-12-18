الرابطة الأولى (الجولة الرابعة): النتائج الجزئية والترتيب

الجمعة:
أولمبي الشلف - شبيبة القبائل 0 - 2
أهلي برج بوعريريج - سريع غليزان 0 - 1
مولودية وهران - وداد تلمسان 2 - 1
الخميس 17 ديسمبر :
وفاق سطيف - نجم مقرة 2 - 0
السبت 19 ديسمبر (30ر14 سا):
جمعية عين مليلة - شبيبة سكيكدة
شبيبة الساورة - اتحاد بلعباس
اتحاد الجزائر - أولمبي المدية
شباب بلوزداد - نصر حسين داي
اتحاد بسكرة - نادي بارادو
أجلت:
مولودية الجزائر - شباب قسنطينة
الترتيب نقاط لعب
- وفاق سطيف 10 4
2-. مولودية الجزائر 7 3
--. مولودية وهران 6 4
--. سريع غليزان 6 4
- شبيبة الساورة 5 3
--. اتحاد بسكرة 5 3
--. جمعية عين مليلة 5 3
--. شبيبة القبائل 5 4
- شباب بلوزداد 4 2
--. أولمبي الشلف 4 4
--. نجم مقرة 4 4
- شبيبة سكيكدة 3 2
--. نصر حسين داي 3 3
--. نادي بارادو 3 3
--. شباب قسنطينة 3 3
16
. --. اتحاد الجزائر 2 3
--. أهلي برج بوعريريج 2 4
--. وداد تلمسان 2 4
- أولمبي المدية 1 3
--. اتحاد بلعباس 1 3.