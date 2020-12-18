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الرابطة الأولى (الجولة الرابعة): النتائج الجزئية والترتيب

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 كانون1/ديسمبر 2020 17:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
الرابطة الأولى (الجولة الرابعة): النتائج الجزئية والترتيب

الجزائر - النتائج الجزئية والترتيب المؤقت لمباريات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي جرت يومي الخميس و الجمعة:

 

             الجمعة:

 

أولمبي الشلف - شبيبة القبائل         0 - 2

أهلي برج بوعريريج - سريع غليزان      0 - 1

مولودية وهران - وداد تلمسان        2 - 1

 

             الخميس 17 ديسمبر :

وفاق سطيف - نجم مقرة       2 - 0

      

             السبت 19 ديسمبر (30ر14 سا):

جمعية عين مليلة - شبيبة سكيكدة

شبيبة الساورة - اتحاد بلعباس

اتحاد الجزائر - أولمبي المدية

شباب بلوزداد - نصر حسين داي

اتحاد بسكرة - نادي بارادو

 

             أجلت:

مولودية الجزائر - شباب قسنطينة

 

الترتيب                               نقاط     لعب  

  1. وفاق سطيف 10       4

2-. مولودية الجزائر                       7       3

--. مولودية وهران                       6  4    

--. سريع غليزان                 6         4

  1. شبيبة الساورة 5       3

--. اتحاد بسكرة                5        3

--. جمعية عين مليلة                   5       3

--. شبيبة القبائل              5        4   

  1. شباب بلوزداد 4         2

--. أولمبي الشلف          4        4

--. نجم مقرة                        4        4

  1. شبيبة سكيكدة 3   2

--. نصر حسين داي              3         3

--. نادي بارادو                  3    3

--. شباب قسنطينة             3      3           

16

. --. اتحاد الجزائر        2        3

--. أهلي برج بوعريريج     2       4

--. وداد تلمسان           2     4

  1. أولمبي المدية 1 3

--. اتحاد بلعباس          1    3.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى (الجولة الرابعة): النتائج الجزئية والترتيب
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 كانون1/ديسمبر 2020 17:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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