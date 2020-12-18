دورة اتحاد شمال إفريقيا دون 20 عاما (اليوم الثاني): انهزام الجزائر أمام المغرب (0-1)

تونس - انهزم المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 سنة أمام نظيره المغربي بنتيجة 0-1 (الشوط الأول: 0-0) في دورة اتحاد شمال افريقيا لفئة اقل من 20 سنة، اليوم الجمعة، بملعب الشاذلي زويتن (تونس) لحساب الجولة الثانية للمنافسة.

وسجل الهدف الوحيد للمباراة من طرف مهدي موهوب (د 75) للمغرب.

وفي المباراة الثانية في برنامج اليوم الجمعة تغلب المنتخب التونسي على نظيره المصري (2-0) بالغياب بسبب حضور المنتخب المصري ب 14 لاعبا فقط، بينما تنص قوانين الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم حضور 15 لاعبا على الأقل.

بعد هذه الهزيمة الثانية، أقصي المنتخب المصري من المنافسة.

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في اليوم الأول للمنافسة، تعادل المنتخب الجزائري مع تونس (1-1) بينما تغلبت ليبيا على مصر (2-02) بالغياب.

بعد إجراء الجولة الثانية تتصدر تونس الترتيب بمجموع اربع نقاط متبوعة بالمغرب و ليبيا (3 نقاط) فيما تحتل الجزائر الصف الرابع بنقطة واحدة . و تقبع مصر في المؤخرة بدون رصيد.

في اليوم الثالث المقرر يوم الاثنين المقبل، تواجه الجزائر ليبيا من جهة وتونس يلعب ضد المغرب من جهة اخرى، بينما تكون مصر في راحة.

وتجرى هذه المنافسة على شكل بطولة مصغرة حيث سيضمن الرائد والوصيف تأشيرة نهائيات كأس أمم إفريقيا-2021 بموريتانيا والتي ستعرف مشاركة 12 منتخبا.

بالإضافة إلى البلد المضيف، تأهلت سبعة منتخبات رسميا لكأس أمم إفريقيا-2021 لأقل من 20 سنة، ويتعلق الأمر بغامبيا و أوغندا وتنزانيا والموزمبيق و ناميبيا و غانا و بوركينا فاسو.

نتائج الجولة الثانية والترتيب

تونس - نتائج مباريات الجولة الثانية لدورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم (دون 20 عاما) المؤهلة لنهائيات كأس افريقيا للأمم موريتانيا-2021، التي جرت اليوم الجمعة بتونس:

18 ديسمبر

الجزائر - المغرب 0-1

مصر - تونس 2-0 (بالغياب)

ليبيا: معفاة

الترتيب نقاط لعب

تونس 4 2 ليبيا 3 1

-. المغرب 3 1

الجزائر 1 2 مصر 0 2

مباريات لعبت: يوم الثلاثاء 15 ديسمبر:

تونس - الجزائر 1-1

ليبيا - مصر 2-0 (بالغياب)

المغرب : معفى

المباريات المتبقية:

اليوم الثالث: 21 ديسمبر

ليبيا - الجزائر

المغرب - تونس

مصر: معفاة

اليوم الرابع: 24 ديسمبر

الجزائر - مصر

المغرب - ليبيا

تونس: معفاة

اليوم الخامس: 27 ديسمبر

تونس - ليبيا

مصر - المغرب

الجزائر: معفاة

يتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى نهائيات كأس افريقيا للأمم موريتانيا-2021.