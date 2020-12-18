بطولة إفريقيا للجيدو-2020 (أكابر): الجزائرية بلقاضي امينة (-63 كلغ) تتوج بالميدالية الذهبية

انتناناريفو - توجت المصارعة الجزائرية أمينة بلقاضي، بالميدالية الذهبية لوزن أقل من 63 كلغ، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الطبعة الـ 41 لبطولة إفريقيا للجيدو للأكابر (رجال و سيدات)، الجارية بمدغشقر من 17 إلى 20 ديسمبر والمؤهلة إلى الألعاب الأولمبية بطوكيو-2020.

وانتزعت بلقاضي المعدن النفيس بفضل تفوقها في النهائي على المغربية صوفيا بلعطار، التي تحصلت على الفضية، بينما عادت الميدالية البرونزية إلى اينكو ايكوتا من نيجيريا و الكاميرونية دومبو.

ولدى الرجال، اكتفى الجزائري فتحي نورين بالميدالية البرونزية لصنف أقل من 73 كلغ، وذلك مناصفة مع عدن ألكسندر حسين (جيبوتي)، بينما توج المصري محمد محي الدين باللقب، في حين عادت الفضية إلى أحمد المزياتي (المغرب)، وكان نورين معفى من الدور الأول.

وتدخل بقية عناصر المنتخب الجزائري غمار المنافسة بداية من يوم غد السبت، حيث تلاقي كوثر وعلال (-78 كلغ) منافستها من مدغشقر ميورا راسوانيافو في المجموعة الأولى قبل مواجهة ماري برانسير (جمهورية الكونغو الديمقراطية). أما المجموعة الثانية فتضم الغابونية سارة-مريم معزوز وغيديون دانييلا من التشاد واللتان يتنافسان من أجل النهائي.

إقرأ أيضا: بطولة إفريقيا للجيدو 2020: الجزائريون يتعرفون على منافسيهم

أما في وزن +78 كلغ، تواجه صونية عسلة المعفاة من الدور الأول (ربع النهائي) الفائزة من اللقاء الذي سيجمع مونيكا ساغنا (السنغال) وأنيليسا تسيبا (جنوب افريقيا) من أجل التأهل للدور نصف النهائي في حضور 6 مصارعات.

عند الرجال، يواجه عبد الرحمان بن عمادي (-90 كلغ)، المعفى من الدور الأول (الدور ثمن النهائي)، في الدور ربع النهائي المتأهل بين جون كيريمي (كينيا) وراليتيراسولو رامالانجونا (مدغشقر) في الفئة التي تضم 11 مصارعا.

وفي مجموعة وزن (+ 100 كلغ) التي نضم 6 مصارعين، يلاقي الجزائري محمد سفيان بلقرع في الدور ربع النهائي المصارع ليان جيلوت، وفي حالة الفوز، سيواجه المصري أحمد وحيد المعفى من هذا الدور.

ويشارك في هذا الموعد الرياضي القاري 125 مصارعا ( 75 من الرجال و50 سيدة )، يمثلون 32 بلدا، والمؤهل لأولمبياد طوكيو 2021.