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الرابطة الثانية /2020-2021/ نظام المنافسة: "عرض ثلاثة مقترحات على الأندية" (علي مالك)

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 كانون1/ديسمبر 2020 16:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

الجزائر - أفاد علي مالك، رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة، اليوم الجمعة، أنه سيتم عرض ثلاثة مقترحات على أندية الرابطة الثانية، تحسبا لتغيير نظام البطولة، الذي يرتكز حاليا على مجموعتين من 18 فريقا.

وصرح مالك عبر أمواج الإذاعة الوطنية قائلا: "سنجتمع مع الأندية وسنقترح عليهم: الإبقاء على بطولة بـ 34 جولة، خوض مرحلة الذهاب على ملاعب محايدة، أو تقسيم الفرق على أربع مجموعات مع تنظيم دورة اللقب عند نهاية الموسم".

وسيكون موعد انطلاق بطولة الرابطة الثانية هواة للموسم الجديد 2021-2022، في شهر فبراير 2021، أما التدريبات فسيتم استئنافها بداية من يوم الأحد 20 ديسمبر 2020، بعد توقف اضطراري منذ شهر مارس الفارط بسبب جائحة كورونا.

وتتشكل بطولة الرابطة الثانية الجديدة من 36 ناديا مقسما على مجموعتين، استنادا إلى الموقع الجغرافي (وسط-شرق، وسط غرب).

وعلى ضوء النظام الهرمي الجديد للمنافسة، ستلعب أندية الرابطة الثانية على أساس فرق هواة، مما يعني أن الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة هي من تقوم بتسييرها، وليس رابطة كرة القدم المحترفة كما كان معمولا به من قبل.

للتذكير، انطلقت بطولة الرابطة الأولى المحترفة يوم 27 نوفمبر المنصرم، بتعداد 20 ناديا تتنافس على مدار 38 جولة.

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الرابطة الثانية /2020-2021/ نظام المنافسة: "عرض ثلاثة مقترحات على الأندية" (علي مالك)
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 كانون1/ديسمبر 2020 16:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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