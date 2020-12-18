تفكيك شبكة دولية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بتيبازة -

باكورة الإصلاحات الرئاسية ضمن مسار التأسيس لجزائر جديدة طالب بها الحراك الشعبي -

الرئيس عبد المجيد تبون: التزامات تجسدت لبناء جزائر جديدة -

رابطة أبطال إفريقيا: مولودية الجزائر على بعد خطوة من الصعود إلى الدور المقبل -

مشاريع قوانين قيد الاعداد من أجل إعادة تنظيم النشاط التجاري -

جيمس بيكر: خطوة ترامب المتهورة في الصحراء الغربية ستسهم في تعطيل مسار التسوية -

افتتاح الأيام المخصصة للكسكس بالجزائر العاصمة -

تدشين معرض جماعي للفن التشكيلي برواق باية بقصر الثقافة بالجزائر العاصمة -

الإذاعة الجزائرية: يوم مفتوح حول تنمية مناطق الظل -

الدعوة للتكوين الجيد لأعوان الحماية المدنية لضمان تسيير ناجح للكوارث الكبرى -

الكركرات: الجيش الصحراوي يواصل استهداف جحور جنود الإحتلال مخلفا خسائر في الارواح والمعدات -

الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين تسلم مجموعة من الاقتراحات للمجلس الشعبي الوطني قصد انعاش الاقتصاد الوطني -

مطالبة الصليب الأحمر الدولي بالعمل على الإفراج الفوري على المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية -

الهياكل الصحية في الجنوب: الانتهاء بأسرع ما يمكن من المشاريع الجاري انجازها -

الجزائر-روسيا: انعقاد الدورة ال10 للجنة المختلطة بحر سنة 2021 بالجزائر العاصمة -

كريكو تشارك في أشغال الدورة ال40 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب -

الذاكرة الوطنية: الدولة لها رؤية واضحة و بعيدة المدى فيما تعلق بالزوايا -

غرق قارب صيد بالصابلات بالجزائر العاصمة: انتشال جثة ثالثة لبحار مفقود في شاطئ ببرج الكيفان -

إتفاقية بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للأبحاث الجيولوجية من أجل تطبيق برنامج استكشاف 2021-2023 -