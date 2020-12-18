رابطة أبطال إفريقيا: مولودية الجزائر على بعد خطوة من الصعود إلى الدور المقبل

وكان مقررا أن تلعب هذه المباراة يوم الجمعة 4 ديسمبر, لكن النادي البينيني لم يتنقل إلى الجزائر العاصمة "متحججا بانعدام الرحلات الجوية جراء غلق المجال الجوي الجزائري تفاديا لتفشي جائحة كورونا".
وفي نهاية المطاف, قررت لجنة تنظيم المنافسات الخاصة بالأندية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف", إعادة برمجة هذه المباراة بين 17 و 21 ديسمبر, أمام دهشة إدارة "العميد".
وتدخل المولودية هذه المواجهة القارية بنية ترسيم تأشيرة عبورها للدور المقبل أمام بافلز دي بورغو الذي حلّ يوم الجمعة بالجزائر, بعدما عادت بنتيجة التعادل (1-1) من لقاء الذهاب الذي جرى بعاصمة البينين بورتونوفو.
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ومن حيث التعداد, سيُحرم النادي العاصمي من خدمات المدافع ميلود ربيعي المصاب. بالمقابل من المنتظر أن يحظى لاعب خط الوسط الإيفواري داودي إيسلا على أول استدعاء له هذا الموسم, بعدما استنفذ فترة الإيقاف.
وعينت الكونفدرالية الإفريقية ثلاثي تحكيم مصري لإدارة هذه المباراة بقيادة محمود زكريا البنة.
ويواجه المتأهل من هذه المواجهة المزدوجة برسم الدور الأول, نادي الصفاقسي التونسي, الذي أقصى نادي ملانديغ (زنجبار) بفوزه ذهابا و ايابا (5-0 و 3-1).
للتذكير, فإن الممثل الثاني للكرة الجزائرية في منافسة رابطة الأبطال, شباب بلوزداد, قد تأهل للدور الأول للمنافسة الإفريقية الأبرز, حيث سيواجه نادي غور ماهيا الكيني يوم 23 ديسمبر بملعب 5 جويلية (الجزائر) في لقاء الذهاب, على أن يلعب لقاء الإياب يوم 5 أو 6 يناير 2021 بنيروبي.