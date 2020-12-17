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كأس العالم للمصارعة: إقصاء الجزائري عبد الغني بن عطاء الله في الدور الأول

  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 19:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات

بلغراد - أقصي المصارع الجزائري، عبد الغني بن عطاء الله، اليوم الخميس في منافسات الدور الأول لكأس العالم للمصارعة، الجارية بالعاصمة الصربية بلغراد.

وفي وزن (61 كلغ) لاختصاص المصارعة الحرة، انهزم بن عطاء الله امام البلجيكي أيوب موراتوفيتش موساييف.

ويعد المصارع بن عطاء الله آخر رياضي جزائري يدخل غمار المنافسات، التي عرفت افتكاك مواطنه عبد الكريم فرغات (55 كلغ)، لميدالية برونزية في اختصاص الاغريقية الرومانية بعد فوزه على المولدافي آرتيوم ديليناو (6-4).

وفي المصارعة الحرة، خرج الجزائري عبد الحق خرباش في وزن (57 كلغ) على يد القرغستاني بكبولوت ميرزانازار اوولو امس الاربعاء في الدور 16.

وفي الاغريقية الرومانية، احتل عبد الجبار جباري (63 كلغ) المركز الخامس فيما حل مواطنيه عبد النور العوني (60 كلغ) وبشير سيد عزارة (87 كلغ) في الصف الثامن.

بالمقابل، اقصي كل من عبد الكريم أوكالي (77 كلغ) ودولاش شوقي (82 كلغ)، وآدم بوجملين (97 كلغ) وحلوي حمزة (130 كلغ) من الدور الاول.

وشاركت الجزائر في الكأس العالمية 2020 ببلغراد بفريق يتضمن 10 مصارعين في اختصاصي الحرة والاغريقية-الرومانية، تحت قيادة المدربين: مسعود زغدان ومعزوز بن جدعة وعون فيصل.

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كأس العالم للمصارعة: إقصاء الجزائري عبد الغني بن عطاء الله في الدور الأول
  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 19:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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