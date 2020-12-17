كأس العالم للمصارعة: إقصاء الجزائري عبد الغني بن عطاء الله في الدور الأول

الكركرات: الجيش الصحراوي يواصل استهداف جحور جنود الإحتلال مخلفا خسائر في الارواح والمعدات -

الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين تسلم مجموعة من الاقتراحات للمجلس الشعبي الوطني قصد انعاش الاقتصاد الوطني -

مطالبة الصليب الأحمر الدولي بالعمل على الإفراج الفوري على المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية -

الهياكل الصحية في الجنوب: الانتهاء بأسرع ما يمكن من المشاريع الجاري انجازها -

الجزائر-روسيا: انعقاد الدورة ال10 للجنة المختلطة بحر سنة 2021 بالجزائر العاصمة -

كريكو تشارك في أشغال الدورة ال40 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب -

الذاكرة الوطنية: الدولة لها رؤية واضحة و بعيدة المدى فيما تعلق بالزوايا -

غرق قارب صيد بالصابلات بالجزائر العاصمة: انتشال جثة ثالثة لبحار مفقود في شاطئ ببرج الكيفان -

إتفاقية بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للأبحاث الجيولوجية من أجل تطبيق برنامج استكشاف 2021-2023 -

القبض على الإرهابي الخطير رزقان أحسن المدعو أبو الدحداح بجيجل -

الجيش يواصل حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية والكشف عن كوفيد-19 لفائدة سكان ولاية إليزي -

غرق قارب صيد بالصابلات: انتشال جثة ثانية لبحار مفقود في شاطئ ببرج الكيفان -

كوفيد-19: تسجيل 426 إصابة جديدة و 389 حالة شفاء و 9 وفيات -

هيئة وسيط الجمهورية مستقلة لمرافقة وتسهيل كل اجراء يضمن حقوق المواطن -

تربية: إعداد مخطط استثنائي للتقويم البيداغوجي لتلاميذ التعليم الثانوي -

البطولة الوطنية للثلاثي العسكري ما بين المدارس: تتويج فريق المدرسة العليا للقوات الخاصة -

امتحانات وطنية: الوزارة حريصة على تحسين ظروف إجراء امتحان البكالوريا في الجنوب -

الشروع في تصنيف الحظيرة الثقافية الاهقار ضمن التراث العالمي -

عشراوي: ترامب استغل نقاط ضعف العرب لدفعهم نحو التطبيع -