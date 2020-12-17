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الرابطة الأولى: إيقاف الأمين العام لشباب بلوزداد إلى غاية الاستماع إلى أقواله

  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 18:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات

الجزائر - تم إيقاف الأمين العام لشباب بلوزداد، مصطفى لعروسي، إلى غاية جلسة الاستماع إلى أقواله، المقررة الاثنين 21 ديسمبر 2020، حسبما أعلنت عنه اليوم الخميس الرابطة المحترفة لكرة القدم على موقعها الرسمي.

وأحدث الامين العام للفريق شجار خلال مباراة الفريق أمام شبيبة القبائل (3-0) يوم الجمعة الفارط  لحساب الجولة الثالثة.

بالمقابل، تمت معاقبة لاعبي جمعية عين مليلة زياد رابح وحمزة دمان، إضافة إلى صانع العاب شباب بلوزداد امير سعيود، بلقاء واحد بسبب "الاحتجاج على القرار"، خلال المباراة التي جمعت الفريقين (0-0)، التي جرت يوم الثلاثاء 15 ديسمبر، كما تم تسليط غرامة مالية بمبلغ 30 ألف دج على هؤلاء اللاعبين.

وبهذا سيضيع زياد ودمان اللقاء الذي سيجمع فريقهم بشبيبة سكيكدة يوم السبت، فيما سيكون سعيود الغائب الأكبر عن لقاء ناديه أمام نصر حسين داي في الداربي العاصمي يوم السبت أيضا.

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الرابطة الأولى: إيقاف الأمين العام لشباب بلوزداد إلى غاية الاستماع إلى أقواله
  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 18:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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