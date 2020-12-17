الرابطة الأولى (الجولة الرابعة): فوز وفاق سطيف على نجم مقرة 2-0

غرق قارب صيد بالصابلات بالجزائر العاصمة: انتشال جثة ثالثة لبحار مفقود في شاطئ ببرج الكيفان -

إتفاقية بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للأبحاث الجيولوجية من أجل تطبيق برنامج استكشاف 2021-2023 -

القبض على الإرهابي الخطير رزقان أحسن المدعو أبو الدحداح بجيجل -

الجيش يواصل حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية والكشف عن كوفيد-19 لفائدة سكان ولاية إليزي -

غرق قارب صيد بالصابلات: انتشال جثة ثانية لبحار مفقود في شاطئ ببرج الكيفان -

كوفيد-19: تسجيل 426 إصابة جديدة و 389 حالة شفاء و 9 وفيات -

هيئة وسيط الجمهورية مستقلة لمرافقة وتسهيل كل اجراء يضمن حقوق المواطن -

تربية: إعداد مخطط استثنائي للتقويم البيداغوجي لتلاميذ التعليم الثانوي -

البطولة الوطنية للثلاثي العسكري ما بين المدارس: تتويج فريق المدرسة العليا للقوات الخاصة -

امتحانات وطنية: الوزارة حريصة على تحسين ظروف إجراء امتحان البكالوريا في الجنوب -

الشروع في تصنيف الحظيرة الثقافية الاهقار ضمن التراث العالمي -

عشراوي: ترامب استغل نقاط ضعف العرب لدفعهم نحو التطبيع -

سقوط مروحية عسكرية بتيبازة: قوجيل يعزي الجيش الوطني الشعبي وأسر الشهداء -

المدينة الجديدة بوينان بالبليدة : توزيع ألف مسكن من صيغة عدل مطلع فبراير المقبل -

حركة تغيير في سلك الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية للصحة -

قطاع السكن يدرس مراجعة شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي -

ميزانية القطاع لسنة 2018 نفذت وفقا للبرنامج المسطر في مخطط عمل الحكومة -

حمداني : نحو مراجعة خارطة تسويق الحليب من أجل توزيع عادل -

بطولة إفريقيا للجيدو 2020: الجزائريون يتعرفون على منافسيهم -