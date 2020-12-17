الرابطة الأولى (الجولة الرابعة): فوز وفاق سطيف على نجم مقرة 2-0

سجل اهداف المباراة كل من العوافي د 24 و سعيدي 36 لصالح وفاق سطيف.
وبفضل هذا الفوز و هو الثالث في أربع مقابلات ينفرد وفاق سطيف مؤقتا بريادة الترتيب برصيد 10 نقاط فيما يحتل نجم مقرة الصف السادس بمجموع أربع نقاط.
وستتواصل الجولة الرابعة يومي الجمعة و السبت بإجراء بقية اللقاءات تتقدمها المواجهة المحلية بين شباب بلوزداد ونصر حسين داي فيما أجلت مباراة صاحب الوصافة مولودية الجزائر ضد شباب قسنطينة إلي تاريخ لاحق بسبب الالتزامات القارية للنادي العاصمي المدعو لإجراء إياب الدور التمهيدي إياب لرابطة الإبطال أمام البنيني يوم السبت بملعب 5 جويلية.
الخميس 17 ديسمبر :
وفاق سطيف - نجم مقرة 2-0
الجمعة 18 ديسمبر (سا 00ر15):
جمعية الشلف - شبيبة القبائل
أهلي برج بوعريريج - سريع غليزان
مولودية وهران - وداد تلمسان
السبت 19 ديسمبر (سا 30ر14):
جمعية عين مليلة - شبيبة سكيكدة
شبيبة الساورة - اتحاد بلعباس
اتحاد الجزائر - أولمبي المدية
شباب بلوزداد - نصر حسين داي
اتحاد بسكرة - نادي بارادو
أجلت:
مولودية الجزائر - شباب قسنطينة
الترتيب
نقاط لعب
- وفاق سطيف 10 4
2-. مولودية الجزائر 7 3
- شبيبة الساورة 5 3
--. اتحاد بسكرة 5 3
--. جمعية عين مليلة 5 3
- شباب بلوزداد 4 2
--. أولمبي الشلف 4 3
--. نجم مقرة 4 4
9 . شبيبة سكيكدة 3 2
--. مولودية وهران 3 3
--. نصر حسين داي 3 3
--. سريع غليزان 3 3
--. نادي بارادو 3 3
--. شباب قسنطينة 3 3
- شبيبة القبائل 2 3
--. أهلي برج بوعريريج 2 3
--. وداد تلمسان 2 3
--. اتحاد الجزائر 2 3
- أولمبي المدية 1 3
--. اتحاد بلعباس 1 3.