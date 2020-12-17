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البطولة الوطنية للثلاثي العسكري ما بين المدارس: تتويج فريق المدرسة العليا للقوات الخاصة

  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 17:08     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
البطولة الوطنية للثلاثي العسكري ما بين المدارس: تتويج فريق المدرسة العليا للقوات الخاصة

باتنة - إختتمت يوم الخميس بالمدرسة العليا لسلاح المدرعات الشهيد محمد قادري ببلدية وادي الشعبة بولاية باتنة التابعة للناحية العسكرية الخامسة فعاليات البطولة الوطنية العسكرية للثلاثي العسكري ما بين المدارس بتتويج فريق المدرسة العليا للقوات الخاصة التابعة للناحية العسكرية الرابعة بالمرتبة الأولى والميدالية الذهبية.

 وجرت منافسات هذه التظاهرة الرياضية التي انطلقت في 14 ديسمبر الجاري -حسب الرياضيين المشاركين- في شفافية تامة وظروف تنظيمية محكمة .

 وأكد في هذا السياق قائد المدرسة العميد بلقاسم قصيصة لدى إشرافه على حفل اختتام البطولة بأن التظاهرة ميزها التنافس الشديد والعمل الجاد حيث أظهر من خلالها الرياضيون إرادة قوية و روح تنافسية عالية حاثا الذين لم يوفقوا ببذل مجهودات أكثر لتحقيق نتائج أفضل في المنافسات القادمة .

 

النتائج التقنية للبطولة بالنسبة لمنافسة الثلاثي العسكري:

 

الترتيب حسب الفرق :

 

المرتبة الأولى والميدالية الذهبية: فريق المدرسة العليا للقوات الخاصة من الناحية العسكرية الرابعة بمجموع  12689 نقطة.

 

المرتبة الثانية والميدالية الفضية: فريق المدرسة العليا لسلاح المدرعات من الناحية العسكرية الخامسة بمجموع 12468 نقطة.

 

المرتبة الثالثة والميدالية البرونزية: فريق مركب الفروسية لقيادة الحرس الجمهوري من الناحية العسكرية الأولى بمجموع 12130 نقطة .

 

بالنسبة للترتيب الفردي:

 

المرتبة الأولى والميدالية الذهبية: العريف المتعاقد آدم ليزيدي من المدرسة العليا لسلاح المدرعات الشهيد محمد قادري (الناحية العسكرية الخامسة) بمجموع 3353 نقطة.

 

المرتبة الثانية والميدالية الفضية: العريف أول المتعاقد محمد ماكاسو من المدرسة العليا للقوات الخاصة (الناحية العسكرية الرابعة) بمجموع 3281 نقطة.

 

 المرتبة الثالثة والميدالية البرونزية: الرقيب أول المتعاقد يونس بلخير من مركب الفروسية لقيادة الحرس الجمهوري (الناحية العسكرية الأولى) بمجموع 3275 نقطة.

 

 أما فيما يخص منافسة التتابع في شوط المقاتل فعادت المرتبة الأولى والميدالية الذهبية لفريق المدرسة العليا للقوات الخاصة من الناحية العسكرية الرابعة بتوقيت دقيقتين (2) و 3 ثواني و54 جزء من الثانية .

فيما عادت المرتبة الثانية والميدالية الفضية لفريق المدرسة العليا لسلاح المدرعات الشهيد محمد قادري من الناحية العسكرية الخامسة بتوقيت دقيقتين (2) و5 ثواني و نال المرتبة الثالثة والميدالية البرونزية فريق المدرسة التطبيقية لجند البحرية من الناحية العسكرية الخامسة بدقيقتين و8 ثواني و38 جزء من الثانية.

آخر تعديل على الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 17:15
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البطولة الوطنية للثلاثي العسكري ما بين المدارس: تتويج فريق المدرسة العليا للقوات الخاصة
  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 17:08     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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