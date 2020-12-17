دورة اتحاد شمال افريقيا تحت 20 عاما : طاقم تحكيم تونسي لمباراة الجزائر-المغرب

تونس - عين طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة الجزائر-المغرب المقررة الجمعة بتونس (سا 00ر14) لحساب الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم (تحت 20 عاما) المؤهلة الى كأس افريقيا للأمم-2021 بموريتانيا.

وحسب اللجنة المنظمة, فإن المباراة سيديرها الحكم الرئيسي محرز المالكي, بمساعدة مواطنيه فوزي الجريدي ومحمد باكير, أما الحكم الرابع فهي التونسية درصاف القنواطي.

كما تم تعيين طاقم تحكيم جزائري يقوده لطفي بوكواسة لإدارة مباراة المنتخب التونسي ونظيره المصري لحساب نفس الجولة والمقررة بملعب رادس. ويساعد بوكواسة في مهمته مواطناه نبيل بونوة وعباس اكرم زرهوني والحكمة الرابعة لمياء عثمان.

وكان المنتخب الجزائري قد تعادل في الجولة الأولى أمام نظيره التونسي (1-1), بينما انهزمت مصر بالغياب أمام ليبيا (2-0) بسبب اكتشاف عدد كبير من الحالات الايجابية لفيروس كورونا في صفوف "الفراعنة", مما حال دون اقامة المباراة.

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وتجرى هذه المنافسة على شكل بطولة مصغرة حيث سيضمن الرائد والوصيف تأشيرة نهائيات كأس أمم إفريقيا-2021 بموريتانيا والتي ستعرف مشاركة 12 منتخبا.

بالإضافة إلى البلد المضيف (موريتانيا), تأهلت سبعة منتخبات رسميا لكأس أمم إفريقيا-2021 لأقل من 20 سنة, ويتعلق الأمر بغامبيا و أوغندا وتنزانيا و الموزمبيق و ناميبيا و غانا و بوركينا فاسو.