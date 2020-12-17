بطولة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للكارتينغ: الجزائر ممثلة ب9 سائقين

الجزائر- تشارك الجزائر بتسعة سائقين يومي 4 و5 مارس المقبل بمناسبة الطبعة الثانية لبطولة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "مينا" للكارتينغ التي تستضيفها مسقط (عمان), بهدف تحقيق نتائج "جد مشرفة", حسب ما اعلنه رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية, أمين العايبي.

و أوضح رئيس الهيئة الفدرالية في تصريح ل"واج" قائلا: "سنشارك بتسعة عناصر في بطولة مينا-2021 للكارتينغ التي ستجمع سائقين موهوبين. العناصر الوطنية تسعى الى اعتلاء منصة التتويج أربع مرات بالإضافة الى الظفر بالمرتبة الاولى عربيا في الكارتينغ".

و ينافس المنتخب الوطني في سبع فئات وهي ميني جونيور, أكابر, DD2, ماستر, التحمل, القوة و سبرانت, حيث من المتوقع أن يعرف موعد عمان مشاركة حوالي 100 سائق شاب يمثلون 20 بلدا.

وذكر العايبي ان الاتحادية الدولية للسيارات منحت نظيرتها الجزائرية تسعة مقاعد من اجل المشاركة في موعد مسقط, قائلا : "أضافت لنا الهيئة الدولية ثلاثة مقاعد (6 مقاعد خلال مشاركة المنتخب الوطني في النسخة الأولى السنة الماضية) نظير النتائج الجيدة التي تحصلنا عليها في 2020 وحضورنا المعتاد في الدورات الدولية."

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وقبلها, ستنظم الهيئة الفدرالية مسابقة انتقائية في أواخر شهر يناير ستسفر عن السائقين الفائزين الذين سيدافعون عن الألوان الوطنية في موعد مسقط.

وشارك منتخب الجزائر للكارتينغ في النسخة الاولى لبطولة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بستة شبان "للمرة الاولى في تاريخ الرياضات الميكانيكية الجزائرية."

وقال رئيس الهيئة الفدرالية: "خلال الطبعة الاولى, كنا ممثلين في جميع الفئات وتحصلنا على نتائج مشرفة بعدما شاركنا بإمكانياتنا الخاصة. نحظى باحترام وتقدير مسؤولي الاتحادية الدولية للسيارات الذين لا يتوانون في مراسلتنا من اجل المشاركة في المسابقات الدولية".