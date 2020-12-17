دورة شمال افريقيا دون 20 عاما/ الجزائر - المغرب: ''الخضر'' أمام حتمية الفوز للاقتراب من التأهل

تونس- يلاقي المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 عاما نظيره المغربي يوم الجمعة بملعب الشاذلي زويتن بتونس (00ر14) وكله عزيمة و ارادة على تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من الاقتراب من نهائيات كأس أمم افريقيا للفئة (موريتانيا - 2021) بمناسبة إجراء الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال افريقيا.

وسيكون المنتخب الجزائر مجبر على تسجيل أول فوز له في المنافسة بعد التعادل المسجل في الجولة الأولى أمام تونس (1-1).

وقال المدرب الوطني صابر بن سماعين: ''المنتخب المغربي يشبهنا ولديه لاعبين فنيين. إنه فريق تمكن من الوصول للمربع الذهبي في البطولة العربية الاخيرة كما أنه دعم صفوفه بلاعبين ينشطون في أوروبا. اللقاء سيكون صعبا والمنافس سيعمل المستحيل من اجل الفوز وبدأ المنافسة بطريقة جيدة. سنعمل على الاسترجاع البدني من أجل الدخول في اللقاء بنية تحقيق الفوز''.

وسيغيب عن هذا اللقاء الظهير الأيسر شمس الدين بكوش الذي تعرض لإصابة على مستوى الركبة خلال اللقاء الأول أمام المنتخب التونسي. وتبقى مشاركة لاعب شباب بلوزداد في بقية البطولة غير مؤكدة حسب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

في المقابل, خاض المنتخب المغربي يوم الأربعاء بقيادة المدرب والدولي السابق زكرياء عبوب, حصة تدريبية بحضور كل اللاعبين.

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ولحساب نفس الجولة, يواجه المنتخب التونسي نظيره المصري, في الوقت الذي سيركن المنتخب الليبي للراحة بعد فوزه أمام مصر في الجولة الأولى على البساط بسبب اكتشاف عدد كبير من حالات ايجابية لوباء كوفيد-19 في صفوف الوفد المصري مما حال دون اقامة المباراة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر يوم الاربعاء بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة على سفر لاعبين من المسجلين بصفوف المنتخب إلى تونس لاستكمال قائمة الفريق بما يمكنه من استكمال خوض منافسات دورة اتحاد شمال افريقيا الجارية بتونس و المؤهلة لكاس افريقيا للأمم 2021 .

وتلقى الاتحاد المصري الضوء الأخضر من قبل اتحاد شمال افريقيا من أجل استدعاء ''استثنائيا'' لاعبين ويتعلق الأمر ب أحمد حسام ومصطفى سعدي الملقب ب: ميسي.

وتجرى هذه المنافسة على شكل بطولة مصغرة حيث سيضمن الرائد والوصيف تأشيرة نهائيات كأس أمم إفريقيا-2021 بموريتانيا والتي ستعرف مشاركة 12 منتخبا.

بالإضافة إلى البلد المضيف (موريتانيا), تأهلت سبعة منتخبات رسميا لكأس أمم إفريقيا-2021 لأقل من 20 سنة, ويتعلق الأمر بغامبيا و أوغندا وتنزانيا و الموزمبيق و ناميبيا و غانا و بوركينا فاسو.