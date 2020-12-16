رابطة الأبطال الافريقية  (إياب الدور التمهيدي) :مولودية الجزائر- نادي بوفالز دو بورغو  يوم السبت 19 ديسمبر

للإشارة، فإن المباراة بين الناديين الجزائري و البنيني كانت مبرمجة في المرة الأولى يوم 4 ديسمبر، لكن نادي بوفالز لم يتمكن من الالتحاق بالجزائر في الوقت المحدد نظرا لغياب الرحلات بين البلدين، مما دفع بالكاف إلى إعادة برمجته من جديد.
وكان لقاء الذهاب الذي جرى بعاصمة البنين بورتو نوفو قد انتهى بالتعادل (1-1).
ويواجه المتأهل من هذه المواجهة المزدوجة، برسم الدور الأول، النادي الصفاقسي التونسي المتأهل على حساب ملادينغ من زنجبار (5-0 و 3-1). و كان من المقرر أن تجري مباراة الذهاب يوم 22 أو23 ديسمبر التي تأجلت إلى موعد لاحق بينما حدد لقاء الإياب يومي 5-6 يناير 2021 .
للتذكير، فإن الممثل الثاني للكرة الجزائرية في منافسة رابطة الأبطال، شباب بلوزداد، قد تأهل للدور الأول للمنافسة الافريقية الشهيرة، حيث سيواجه نادي قور ماهيا الكيني يوم 23 ديسمبر بملعب 5 جويلية (الجزائر) في لقاء الذهاب، على أن يلعب لقاء الإياب يوم 5 أو 6 يناير 2021 بنيروبي.