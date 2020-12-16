كرة القدم-الرابطة الأولى (الجولة الرابعة): تأجيل مباراة مولودية الجزائر- شباب قسنطينة إلى موعد لاحق

وتم اتخاذ هذا القرار للسماح للمولودية، بخوض مباراة إياب الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، أمام نادي بوفالز دي بورغو البنيني، يوم السبت 19 ديسمبر (سا 45ر20) بملعب 5 جويلية.
وتلقت الرابطة المحترفة مراسلتين من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) و مولودية الجزائر، حيث تحيطانها علما باجراء مباراة الإياب للدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا بين المولودية و و بوفالز دي بورغو البنيني يوم السبت 19 ديسمبر 2020 (سا 45ر20) بملعب 5 جويلية" حسب ما اوضحته الهيئة الكروية في بيان لها على موقعها الرسمي.
ويضيف نفس المصدر، أنه "تبعا لقرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اضطرت الرابطة المحترفة إلى تأجيل مباراة الجولة الرابعة بين مولودية الجزائر و شباب قسنطينة المبرمج سابقا يوم السبت 19 ديسمبر 2020".
للإشارة، فإن المباراة بين الناديين الجزائري و البنيني كانت مبرمجة في المرة الأولى ليوم 4 ديسمبر، لكن نادي بوفالز لم يتمكن من الالتحاق بالجزائر في الوقت المحدد نظرا لغياب الرحلات بين البلدين، مما دفع بالكاف إلى إعادة برمجته من جديد.
وكان لقاء الذهاب الذي جرى بعاصمة البنين بورتو نوفو قد انتهى بالتعادل (1-1).
ويواجه المتأهل من هذه المواجهة المزدوجة، برسم الدور الأول، النادي الصفاقسي التونسي الذي أقصى ملادينغ من زنجبار بفوزه عليه ذهابا و ايابا (5-0 و 3-1).
و كان من المقرر أن تجري مباراة الذهاب يوم 22 أو23 ديسمبر بينما برمج لقاء الإياب يوم 5 أو 6 يناير 2021 .