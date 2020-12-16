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كأس العالم للمصارعة الحرة: اقصاء الجزائري عبد الحق خرباش في الدور السادس عشر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 15:15     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

بلغراد - أقصي المصارع الجزائري عبد الحق خرباش (وزن 57 كلغ) من طرف الكاجستاني بكبولوت ميرزنازار أولو، اليوم الاربعاء في الدور السادس عشر لمنافسات المصارعة الحرة في كأس العالم الجارية ببلغراد (صربيا).

و في المصارعة الحرة دائما، سيدخل الجزائري  بن عطاء الله عبد الغني (61 كلغ) غمار المنافسة يوم غد الخميس أمام البلجيكي أيوب موراتوفيتش موسايف.

و عرفت منافسات كأس العالم التتويج التاريخي لرياضة المصارعة الجزائرية بحصول عبد الكريم فرقات (55 كلغ) في اختصاص الاغريقو-رومانية على ميدالية برونزية بعد فوزه على المولدافي آرتيوم دي ليانو (6-4).

و في نفس الاختصاص للمصارعة الاغريقو-رومانية، احتل عبد الجبار جباري (63 كلغ) المركز الخامس بينما جاء عبد النور لاوني (60 كلغ) و سيد عزارة بشير (87 كلغ) في المركز الثامن.

في المقابل، أقصي كل من عبد الكريم أوكالي (77 كلغ)، شوقي دولاش (82 كلغ)، آدم بوجملين (97 كلغ) و حمزة حلوي (130 كلغ) من الدور الأول للمنافسة.

و يشارك المنتخب الوطني بعشرة مصارعين في الموعد العالمي لبلغراد (8  مصارعين في اختصاص إغريقو- رومانية ومصارعين اثنين في المصارعة الحرة) بقيادة الطاقم الفني المتكون من معزوز بن جدعة ، فيصل عون ومسعود زغدان.

كلـمات مفتـاحيــة :
كأس العالم للمصارعة الحرة: اقصاء الجزائري عبد الحق خرباش في الدور السادس عشر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 15:15     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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