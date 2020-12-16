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البطولة العربية للملاكمة (رجال وسيدات): المنتخبان الوطنيان في تربص من 26 ديسمبر إلى 3 يناير بالجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 15:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
البطولة العربية للملاكمة (رجال وسيدات): المنتخبان الوطنيان في تربص من 26 ديسمبر إلى 3 يناير بالجزائر

الجزائر - يجري المنتخبان الوطنيان (رجال وسيدات) من 26 ديسمبر إلى 3 يناير، تربصا تحضيريا بالمركب الاولمبي الرياضي "سفلتاس" بالشراقة ( الجزائر العاصمة)، تحسبا للبطولة العربية، المقررة من 19 الى 26 فبراير بالكويت، حسبما علم اليوم الاربعاء من الهيئة الفديرالية.

وصرح المدير الفني الوطني ابراهيم بجاوي قائلا ل"وأج" قائلا :" المنتخبان الوطنيان للرجال والسيدات، يدخلان  ابتداء من 26 ديسمبر في تربص اعدادي، تحسبا للبطولة العربية المقررة شهر فبراير المقبل بالكويت، بحضور كل العناصر، سيما ممن اقتطعت  تاشيرة العبور الى الالعاب الاولمبية بطوكيو."

وقبل الموعد العربي، تشارك العناصر الوطنية - حسب المدير الفني- في تجمع تدريبي باسبانيا والذي سيعرف مشاركة اربعة الى خمسة بلدان اوروبية .

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للتذكير، ضمن 7 ملاكمين جزائريين ،منهم سيدتان ، تأهلهم الى اولمبياد طوكيو . ويتعلق الامر بمحمد حمري (81 كلغ)، شعيب بلودينات (+91 كلغ)، محمد فليسي ( 52 كلغ)، يونس نموشي ( 75 كلغ) وعبد الحفيظ بن شبلة ( 91 كلغ) عند الرجال .

وتأهل لدى السيدات كل من رميساء  بوعلام ( 51 كلغ)وايمان خليف ( 60 كلغ).

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البطولة العربية للملاكمة (رجال وسيدات): المنتخبان الوطنيان في تربص من 26 ديسمبر إلى 3 يناير بالجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 15:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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