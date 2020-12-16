دورة الاتحاد الدولي بالمنستير (الجدول النهائي/ الدور الأول) : ايبو تنسحب من المنافسة بسبب الإصابة

تونس - انسحبت لاعبة التنس الجزائرية إيناس إيبو من دورة دولية بالمنستير (تونس) بسبب إحساسها بآلام بعد تعافيها مؤخرا من الإصابة.

وكانت البطلة الافريقية السابقة للوسطيات قد تعرضت للاصابة قبل أسبوع خلال مشاركتها في دورة دولية بنفس المدينة (المنستير). وبعد تعافيها تدريجيا خلال الايام الأخيرة, سيما بعد خضوعها للعلاج قررت إيبو المشاركة في في هذه الدورة التى تبلغ مجموع جوائزها ب15 ألف دولار, والمقررة ما بين 15 و30 ديسمبر على المساحات السريعة.

وكانت عملية القرعة, التي حضرتها إيبو (21 سنة), قد اوقعتها في مواجهة البولونية مارتينا كوبكا برسم الدور الأول من الجدول النهائي. الا أن تجدد الآلام في اللحظات الأخيرة, أجبرتها على الانسحاب من المنافسة.

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ولتعويض غياب اللاعب الجزائرية, قام المنظمون بدعوة الصربية أنجيلا جوكوفيتش ذات ال19 ربيعا, والتي تحتل المركز 1025 في تصنيف الاتحاد الدولي للاعبات المحترفات, لتشارك على أساس "الخاسر المحظوظ".

وبهذا ستضرب اللاعبة الصربية موعدا مع نظيرتها البولونية كوبكو (19 سنة، 773 عالميا).

ولم يتم تحديد مدة غياب ايبو عن ميادين التنس بسبب هذه الاصابة الجديدة.