Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

دورة الاتحاد الدولي بالمنستير (الجدول النهائي/ الدور الأول) : ايبو تنسحب من المنافسة بسبب الإصابة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 13:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
دورة الاتحاد الدولي بالمنستير (الجدول النهائي/ الدور الأول) : ايبو تنسحب من المنافسة بسبب الإصابة

تونس - انسحبت لاعبة التنس الجزائرية إيناس إيبو من دورة دولية بالمنستير (تونس) بسبب إحساسها بآلام بعد تعافيها مؤخرا من الإصابة.

وكانت البطلة الافريقية السابقة للوسطيات قد تعرضت للاصابة قبل أسبوع خلال مشاركتها في دورة دولية بنفس المدينة (المنستير).

وبعد تعافيها تدريجيا خلال الايام الأخيرة, سيما بعد خضوعها للعلاج قررت إيبو المشاركة في في هذه الدورة التى تبلغ مجموع جوائزها  ب15 ألف دولار, والمقررة ما بين 15 و30 ديسمبر على المساحات السريعة.

وكانت عملية القرعة, التي حضرتها إيبو (21 سنة), قد اوقعتها في مواجهة البولونية مارتينا كوبكا برسم الدور الأول من الجدول النهائي. الا  أن تجدد الآلام في اللحظات الأخيرة, أجبرتها على الانسحاب من المنافسة.

اقرأ أيضا :       تنس/ الجمعية الدولية اللاعبات المحترفات : الجزائرية ايناس إيبو تتقدم بمرتبة واحدة

ولتعويض غياب اللاعب الجزائرية, قام المنظمون بدعوة الصربية أنجيلا جوكوفيتش ذات ال19 ربيعا, والتي تحتل المركز 1025 في تصنيف الاتحاد الدولي للاعبات المحترفات, لتشارك على أساس "الخاسر المحظوظ".

وبهذا ستضرب اللاعبة الصربية موعدا مع نظيرتها البولونية كوبكو (19 سنة، 773 عالميا).

ولم يتم تحديد مدة غياب ايبو عن ميادين التنس بسبب هذه الاصابة الجديدة.

آخر تعديل على الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 14:00
كلـمات مفتـاحيــة :
دورة الاتحاد الدولي بالمنستير (الجدول النهائي/ الدور الأول) : ايبو تنسحب من المنافسة بسبب الإصابة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 13:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.16

حركة الإصلاح الوطني تثمن الإنجازات المحققة تحت قيادة الرئيس تبون

20.12.16

دورة الاتحاد الدولي بالمنستير (الجدول النهائي/ الدور الأول) : ايبو تنسحب من المنافسة بسبب…

20.12.16

الرابطة الأولى : شباب بلوزداد-نصر حسين داي قمة الجولة الرابعة و لقاء محلي ساخن في وهران

20.12.16

وحدة نزاهة التنس : إيقاف اللاعب أيمن يخلف مدى الحياة

20.12.16

سقوط مروحية واستشهاد أحد أفراد طاقمها بساحل بوهارون بولاية تيبازة (وزارة الدفاع)

20.12.16

تطبيع المخزن مع الكيان الإسرائيلي "انتحار" والوضع "قابل للانفجار"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.14

تيبازة: عمليات أبحاث واسعة على قارب صيد على متنه خمسة بحارة

20.12.14

رحلات الإجلاء: الرعايا المعنيون ملزمون باحترام خمسة شروط

20.12.14

مؤسسة الصناعات الكهرومنزلية : العمال يجددون رفضهم للتوقف التقني عن النشاط

20.12.14

الذكرى 60 لقرار 1514 للأمم المتحدة : الجزائر تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

20.12.14

الجيش الصحراوي يواصل قصف مواقع الإحتلال المغربي لليوم ال32 على التوالي

20.12.15

حملة صحية واسعة للتكفل بسكان المناطق النائية بولاية إليزي