الرابطة الأولى : شباب بلوزداد-نصر حسين داي قمة الجولة الرابعة و لقاء محلي ساخن في وهران

الجزائر - سيشكل اللقاء المحلي العاصمي بين شباب بلوزداد و نصر حسين داي قمة الجولة الرابعة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم المبرمجة على مدى ثلاثة أيام (الخميس, الجمعة و السبت).

كما سيكون اللقاء المحلي الآخر بالغرب الجزائري بين مولودية وهران و وداد تلمسان جديرا بالمتابعة, في حين, من المتوقع أن تكون هذه الجولة مبتورة من لقاء مولودية الجزائر-شباب قسنطينة, بسبب مشاركة النادي العاصمي في لقاء الإياب للدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا.

فبوهران, سيكون الوداد التلمساني مطالبا بمراجعة خططه الهجومية, كونه لم يتمكن من تسجيل أي هدف في الجولات الثلاث الماضية, شأنه في ذلك شأن شبيبة القبائل, وهذا أمام منافس يبحث عن تحقيق أول انتصار له بعد اكتفائه بثلاثة تعادلات متتالية.

وتوقفت مسيرة شباب بلوزداد, حامل اللقب الوطني, أمس الثلاثاء في عين مليلة (0-0) بعد تسجيله لأربعة انتصارات متتالية في كل المنافسات, حيث يخوض هذا الأسبوع مباراة مفخخة أمام تشكيلة النصرية القادرة على إرباكه على ميدان "20 أوت 1955".

و يسعى نصر حسين داي (التاسع - 3 ن) الظفر بانتصاره الأول هذا الموسم, بعد تسجيله لثلاثة تعادلات متتالية كان آخرها بالعاصمة أمام جمعية عين مليلة (1-1).

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من جهته, سيعمل وفاق سطيف (1 - 7 ن) صاحب بداية موسم موفقة بتسجيله لفوزين خارج الديار, أن يؤكد حسن انطلاقته باستضافته يوم الخميس نجم مقرة (7 - 4 ن) الذي اكتفى الأسبوع الماضي بالتعادل أمام اتحاد بسكرة (0-0) داخل قواعده.

و يرغب الوفاق تحقيق شحنة معنوية كبيرة قبل سفره يوم الاثنين المقبل إلى نجامينا تحسبا لمباراته أمام نادي رونيسانس التشادي المبرمجة يوم الاربعاء 23 ديسمبر (سا 00ر15) لحساب ذهاب الدور الأول لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

و ستكون شبيبة الساورة (3 - 5 ن) مرشحة للفوز بميدانها أمام اتحاد بلعباس (19 - 1 ن) الذي يعاني من أزمة مالية خانقة في بداية هذا الموسم, وهو ما دفع بمدربه اليامين بوغرارة إلى مقاطعة الفريق بسبب تراكم المشاكل, قبل أن تقيله الادارة على تصرفه ثم تستقيل "جماعيا" بدورها.

من جهته, ستكون لاتحاد بسكرة (3 - 5 ن), مفاجأة بداية الموسم الكروي الجديد, فرصة سانحة لتأكيد طموحاته لدى استضافته نادي بارادو (9 - 3ن) المكتفي بالتعادل أمام مولودية الجزائر (1-1) على ميدانه بالدار البيضاء.

و يتنقل "الباك" إلى منطقة "الزيبان" و هو يعاني وضعية دفاعية مقلقة باستقباله لأربعة أهداف على غرار اتحاد الجزائر, اللذين يعدان ثاني أسوأ خط دفاعي في البطولة بعد الثنائي اولمبي المدية و اتحاد بلعباس اللذين تلقيا 5 أهداف.

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وبعد تسجيلها لتعادل ثمين بقسنطينة أمام الشباب المحلي (0-0), تستضيف جمعية الشلف (7 - 4 ن) بميدان "محمد بومزراق" فريق شبيبة القبائل (15 - 2 ن) الذي سقط في تيزي وزو على يد شباب بلوزداد (0-3). ف"الكناري", الذي يشكو ضعف خطه الهجومي (0 هدف), مطالب بالتدارك لتفادي تعثر جديد في الوقت الذي يوجد فيه مدربه يوسف بوزيدي تحت ضغط كبير.

أما اتحاد الجزائر (15 - 2ن), الذي عاد بتعادلين متتاليين من تنقليه إلى الساورة (2-2) و تلمسان (0-0), فهو يأمل في تحقيق انطلاقة جديدة لدى استقباله بميدان "عمر حمادي" أولمبي المدية صاحب المرتبة الأخيرة بنقطة يتيمة.

و ستكون مهمة الأولمبي, المنهزم يوم أمس الثلاثاء أمام مولودية الجزائر (0-3) في لقاء متأخر, صعبة للغاية أمام تشكيلة اللونين "الأحمر و الأسود" التي شهدت عودة مدربها السابق تييري فروجي الذي سبق له و أن قاد العارضة الفنية للاتحاد خلال موسم 2018-2019 حيث توج معه باللقب الوطني.

أخيرا, ستكون للصاعدين الجديدين, سريع غليزان (9 - 3 ن) و شبيبة سكيكدة (9 - 3 ن), امكانية التدارك أمام على التوالي أهلي برج بوعريريج (15 - 2 ن) و جمعية عين مليلة (3 - 5 ن), وهما لقاءان مفتوحان على كل الاحتمالات.