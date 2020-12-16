وحدة نزاهة التنس : إيقاف اللاعب أيمن يخلف مدى الحياة

لندن - أوقفت وحدة نزاهة التنس اللاعب الجزائري, أيمن يخلف, مدى الحياة بعد أن تم اكتشاف ''انتهاكات متعددة'' لقواعد برنامج مكافحة الفساد في التنس من قبل هذا اللاعب, حسبما أعلنت عنه عبر موقعها الرسمي.

و بالإضافة إلى عقوبة الايقاف مدى الحياة, سيكون اللاعب مجبرا على دفع غرامة مالية تقدر ب: 100 ألف دولار.

وكتبت الوحدة في بيان لها: ''تم الاستماع إلى الدعوى التأديبية من قبل ضابط جلسة الاستماع لمكافحة الفساد ريتشارد ماكلارين الذي وجد بأن اللاعب يخلف قد ارتكب عشرة انتهاكات ضد القانون. وستكون العقوبة سارية المفعول ابتداء من 11 ديسمبر 2020, حيث يمنع على اللاعب الحضور أو المشاركة في أي حدث للتنس مصرح به من قبل الهيئات المسيرة للتنس''.

ووجهت للاعب البالغ من العمر 23 عاما, 10 مخالفات من بينها 4 خاصة بالتلاعب في المباريات, حالتين كان يحث فيها المنافسين على التراخي و3 حالات لم يبلغ فيما عن الفساد كما رفض أيضا التعاون مع لجنة النزاهة في التحقيقات.

وكان يخلف قد ارتكب تلك المخالفات خلال مباريات تدخل ضمن دورات دولية ''مستقبل'' شارك فيها بصفة شخصية وليس مع المنتخب الوطني. ولم يتم الكشف عن مكان إجراء تلك الدورات ولا التاريخ التي انتهك فيها اللاعب لقواعد برنامج مكافحة الفساد.

يذكر أن وحدة نزاهة التنس هي مبادرة من مجلس الغراند سلام (الذي يجمع البطولات الأربع الكبرى), الاتحادية الدولية للتنس ورابطة اللاعبين المحترفين (ATP) والمحترفات (WTA). وهي ملتزمة بتبني منهج عدم التسامح مطلقا مع جميع أشكال الفساد المتعلقة بمراهنات التنس كما هي المسؤولة عن التحقيق في التلاعب بنتائج المباريات وفرض غرامات مالية, فضلا عن ذلك, منع اللاعبين, الحكام والمسؤولين المشاركة في البطولات.

تأسست هذه الوحدة عام 2008 ويوجد مقرها بلندن (إنجلترا), ومن المتوقع أن تصبح هيئة مستقلة ابتداء من السنة القادمة.