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الرابطة الأولى: مولودية الجزائر تفوز على المدية 3-0 وعين مليلة وبلوزداد يتعادلان 0-0

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 17:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
الرابطة الأولى: مولودية الجزائر تفوز على المدية 3-0 وعين مليلة وبلوزداد يتعادلان 0-0

الجزائر - تغلبت مولودية الجزائر على أولمبي المدية بنتيجة 3-0، بينما اكتفى حامل اللقب شباب بلوزداد بالتعادل على ميدان جمعية عين مليلة (0-0)، في مباريات تسوية رزنامة بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

ففي ملعب "5 جويلية" (الجزائر)، حققت المولودية الفوز على أولمبي المدية بثلاثية نظيفة من تسجيل فريوي (د 7) و بن ساحة (د 12) و عبد الحفيظ (د 59).

أما في عين مليلة، فافترق فريقا جمعية عين مليلة و شباب بلوزداد على نتيجة التعادل الأبيض.

بعد هذه التسوية، تلتحق المولودية بوفاق سطيف في مقدمة الترتيب ب7 نقاط، بينما تصعد جمعية عين مليلة للصف الثالث، رفقة شبيبة الساورة و اتحاد بسكرة برصيد 5 نقاط لكل فريق.

من جهته، يحتل شباب بلوزداد المركز السادس ب4 نقاط، إلى جانب أولمبي الشلف ونجم مقرة، و يبقى له لقاء متأخرا سيجريه أمام شبيبة سكيكدة، أما أولمبي المدية فيتواجد في أسفل الترتيب (مرتبة 19) برصيد نقطة واحدة رفقة اتحاد بلعباس.

 

       النتائج:   

جمعية عين مليلة - شباب بلوزداد    0-0

مولودية الجزائر - أولمبي المدية      3-0 

 

الترتيب                             نقاط     لعب   

  1. وفاق سطيف 7      3

--. مولودية الجزائر           7      3 

  1. شبيبة الساورة 5      3

--. اتحاد بسكرة               5      3

--. جمعية عين

 مليلة        5     3

  1. شباب بلوزداد 4      2

--. أولمبي الشلف              4      3

--. نجم مقرة                        4 3

  1. شبيبة سكيكدة 3       2

--. مولودية وهران           3       3

--. نصر حسين داي         3     3

--. سريع غليزان            3       3

--. نادي بارادو               3       3

--. شباب قسنطينة            3       3           

  1. شبيبة القبائل 2 3

--. أهلي برج بوعريريج    2 3

--. وداد تلمسان               2      3

--. اتحاد الجزائر             2       3

  1. أولمبي المدية 1 3

--. اتحاد بلعباس             1       3.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى: مولودية الجزائر تفوز على المدية 3-0 وعين مليلة وبلوزداد يتعادلان 0-0
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 17:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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