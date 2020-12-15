الرابطة الأولى: مولودية الجزائر تفوز على المدية 3-0 وعين مليلة وبلوزداد يتعادلان 0-0

ففي ملعب "5 جويلية" (الجزائر)، حققت المولودية الفوز على أولمبي المدية بثلاثية نظيفة من تسجيل فريوي (د 7) و بن ساحة (د 12) و عبد الحفيظ (د 59).
أما في عين مليلة، فافترق فريقا جمعية عين مليلة و شباب بلوزداد على نتيجة التعادل الأبيض.
بعد هذه التسوية، تلتحق المولودية بوفاق سطيف في مقدمة الترتيب ب7 نقاط، بينما تصعد جمعية عين مليلة للصف الثالث، رفقة شبيبة الساورة و اتحاد بسكرة برصيد 5 نقاط لكل فريق.
من جهته، يحتل شباب بلوزداد المركز السادس ب4 نقاط، إلى جانب أولمبي الشلف ونجم مقرة، و يبقى له لقاء متأخرا سيجريه أمام شبيبة سكيكدة، أما أولمبي المدية فيتواجد في أسفل الترتيب (مرتبة 19) برصيد نقطة واحدة رفقة اتحاد بلعباس.
النتائج:
جمعية عين مليلة - شباب بلوزداد 0-0
مولودية الجزائر - أولمبي المدية 3-0
الترتيب نقاط لعب
- وفاق سطيف 7 3
--. مولودية الجزائر 7 3
- شبيبة الساورة 5 3
--. اتحاد بسكرة 5 3
--. جمعية عين
مليلة 5 3
- شباب بلوزداد 4 2
--. أولمبي الشلف 4 3
--. نجم مقرة 4 3
- شبيبة سكيكدة 3 2
--. مولودية وهران 3 3
--. نصر حسين داي 3 3
--. سريع غليزان 3 3
--. نادي بارادو 3 3
--. شباب قسنطينة 3 3
- شبيبة القبائل 2 3
--. أهلي برج بوعريريج 2 3
--. وداد تلمسان 2 3
--. اتحاد الجزائر 2 3
- أولمبي المدية 1 3
--. اتحاد بلعباس 1 3.