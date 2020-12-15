الرابطة الأولى: مولودية الجزائر تفوز على المدية 3-0 وعين مليلة وبلوزداد يتعادلان 0-0

الجزائر - تغلبت مولودية الجزائر على أولمبي المدية بنتيجة 3-0، بينما اكتفى حامل اللقب شباب بلوزداد بالتعادل على ميدان جمعية عين مليلة (0-0)، في مباريات تسوية رزنامة بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

ففي ملعب "5 جويلية" (الجزائر)، حققت المولودية الفوز على أولمبي المدية بثلاثية نظيفة من تسجيل فريوي (د 7) و بن ساحة (د 12) و عبد الحفيظ (د 59).

أما في عين مليلة، فافترق فريقا جمعية عين مليلة و شباب بلوزداد على نتيجة التعادل الأبيض.

بعد هذه التسوية، تلتحق المولودية بوفاق سطيف في مقدمة الترتيب ب7 نقاط، بينما تصعد جمعية عين مليلة للصف الثالث، رفقة شبيبة الساورة و اتحاد بسكرة برصيد 5 نقاط لكل فريق.

من جهته، يحتل شباب بلوزداد المركز السادس ب4 نقاط، إلى جانب أولمبي الشلف ونجم مقرة، و يبقى له لقاء متأخرا سيجريه أمام شبيبة سكيكدة، أما أولمبي المدية فيتواجد في أسفل الترتيب (مرتبة 19) برصيد نقطة واحدة رفقة اتحاد بلعباس.

النتائج:

جمعية عين مليلة - شباب بلوزداد 0-0

مولودية الجزائر - أولمبي المدية 3-0

الترتيب نقاط لعب

وفاق سطيف 7 3

--. مولودية الجزائر 7 3

شبيبة الساورة 5 3

--. اتحاد بسكرة 5 3

--. جمعية عين

مليلة 5 3

شباب بلوزداد 4 2

--. أولمبي الشلف 4 3

--. نجم مقرة 4 3

شبيبة سكيكدة 3 2

--. مولودية وهران 3 3

--. نصر حسين داي 3 3

--. سريع غليزان 3 3

--. نادي بارادو 3 3

--. شباب قسنطينة 3 3

شبيبة القبائل 2 3

--. أهلي برج بوعريريج 2 3

--. وداد تلمسان 2 3

--. اتحاد الجزائر 2 3

أولمبي المدية 1 3

--. اتحاد بلعباس 1 3.