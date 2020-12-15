دورة اتحاد شمال إفريقيا دون 20 عاما (اليوم الأول): الجزائر و تونس تتعادلان 1-1

تونس - تعادل المنتخبان الجزائري و التونسي لكرة القدم بنتيجة 1-1 (الشوط الأول: 1-1) في المباراة الافتتاحية لدورة اتحاد شمال افريقيا لفئة اقل من 20 سنة، يوم الثلاثاء بملعب رادس (تونس) لحساب الجولة الأولى.

و افتتح المنتخب الجزائري باب التهديف عن طريق بلومي (د 12) قبل أن يعدل منتخب تونس النتيجة بواسطة بلامين (د 33).

و لم تجر المباراة الأخرى في برنامج اليوم الثلاثاء بين منتخبي ليبيا و مصر بسبب إصابة 17 لاعبا من منتخب "الفراعنة" بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتفوز ليبيا بالغياب (2-0).

و سيخوض المنتخب الجزائري لقاءه الثاني في الدورة يوم 18 ديسمبر أمام نظيره المغربي لحساب الجولة الثانية، ثم يواجه ليبيا و مصر في 21 و 24 من نفس الشهر في اطار الجولتين الثالثة و الرابعة على التوالي.

وتجرى هذه المنافسة على شكل بطولة مصغرة حيث سيضمن الرائد والوصيف تأشيرة نهائيات كأس أمم إفريقيا-2021 بموريتانيا والتي ستعرف مشاركة 12 منتخبا.

بالإضافة إلى البلد المضيف، تأهلت خمسة منتخبات رسميا لكأس أمم إفريقيا-2021 لأقل من 20 سنة، ويتعلق الأمر بغامبيا و أوغندا وتنزانيا و الموزمبيق و ناميبيا.