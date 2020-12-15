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بطولة إفريقيا-2021: الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى في رحلة البحث عن متعاملين اقتصاديين  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 15:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
بطولة إفريقيا-2021: الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى في رحلة البحث عن متعاملين اقتصاديين  

الجزائر - شرعت الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى في رحلة البحث عن ممولين و متعاملين اقتصاديين، من شانهم  تقديم المساعدة، وإعطاء مردودية اكبر للبطولة الإفريقية المقررة من 1 إلى 5 يونيو 2021 بوهران، حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى الاتحادية الرياضة للعبة.

وأوضح، بيان الاتحادية الجزائرية في هذا الصدد، "بأن رئيس اتحادية ألعاب القوى، تحدث يوم أمس الاثنين، بواسطة التواصل المرئي عن بعد مع شركة دولية مقرها إسبانيا و المكلفة من طرف الكونفدرالية الأفريقية لألعاب القوى، للقيام بعمليات الرعاية و الاتصال للبطولة الإفريقية القادمة المقررة في وهران".

وتمحور النقاش بصورة خاصة حول "الامكانيات الكفيلة بإيجاد المتعاملين الاقتصاديين، لإعطاء مردودية احسن للبطولة، وخاصة على الصعيد الدولي، وبعث نفس جديد في لجنة التنظيم المحلية.

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ويأتي هذا المسعى لتدعيم مجهودات وكالة محلية للاتصال مكلفة من طرف الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى "بتسويق"هذا الحدث الرياضي القاري، من خلال جلب أكبر عدد ممكن من المتعاملين الاقتصاديين.

ويشكل موعد وهران، المبرمج قبل شهر عن انطلاق الألعاب الأولمبية بطوكيو، فرصة سانحة لبعض العدائين الأفارقة لخوض منافسة جديدة، فيما يسعى البعض الآخر الي تحقيق الحد الأدنى المشروط للمشاركة في اولمبياد طوكيو.

كما ستكون لوهران، عاصمة ألعاب القوى الإفريقية، فرصة أخرى لتأكيد خبرة لجنتها التنظيمية، تحسبا لتظاهرات رياضية كبرى، أهمها الألعاب المتوسطية القادمة.

وأشارت الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى:"يشكل هذا الاجتماع، بنسبة كبيرة اتصال أولي مع الوكالة الدولية والتي ستتبعها جلسات عمل أخرى من أجل تمويل أكثر لموعد وهران-2021".

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بطولة إفريقيا-2021: الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى في رحلة البحث عن متعاملين اقتصاديين  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 15:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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