فوز شباب بلوزداد خارج الديار على جمعية عين مليلة (4-2)

الجزائر - تغلب شباب بلوزداد (فئة الرديف) على جمعية عين مليلة بنتيجة (4-2) في لقاء متأخر عن الجولة الأولى من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم لهذا الصنف جمع بينهما يوم الثلاثاء بعين مليلة.

و تألق مهاجم الشباب فضيل بلخادم في هذا اللقاء بصفة خاصة بتسجيله لثلاثية.

بعد هذه التسوية يرتقي شباب بلوزداد للمركز الرابع بمجموع 6 نقاط، فيما تبقى جمعية عين مليلة في الصف 14 برصيد 3 نقاط، بينما يتصدر شباب قسنطينة الترتيب بمجموع 9 نقاط في العداد.

و تنطلق الجولة الرابعة لصنف الرديف، يوم الخميس بمباراة مقدمة تجمع وفاق سطيف بنجم مقرة (سا 00ر10) على أن تتواصل يومي الجمعة و السبت:

تسوية رزنامة الجولة الأولى:

جمعية عين مليلة - شباب بلوزداد 2-4

نقاط لعب

1 . شباب قسنطينة 9 3

مولودية الجزائر 7 3

--. شبيبة الساورة 7 3

4 . وفاق سطيف 6 3

--. شباب بلوزداد 6 3

--. نصر حسين داي 6 3

--. شبيبة القبائل 6 3

اتحاد بسكرة 5 3

9 . نادي بارادو 4 3

--. أهلي برج بوعريريج4 3

--. أولمبي المدية 4 3

--. وداد تلمسان 4 3

--. نجم مقرة 4 3

14 . جمعية عين مليلة 3 3

--. اتحاد بلعباس 3 3

--. مولودية وهران 3 3

شبيبة سكيكدة 2 3

اتحاد الجزائر 1 3 أولمبي الشلف 0 3

--. سريع غليزان 0 3 .