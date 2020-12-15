فوز شباب بلوزداد خارج الديار على جمعية عين مليلة (4-2)

و تألق مهاجم الشباب فضيل بلخادم في هذا اللقاء بصفة خاصة بتسجيله لثلاثية.
بعد هذه التسوية يرتقي شباب بلوزداد للمركز الرابع بمجموع 6 نقاط، فيما تبقى جمعية عين مليلة في الصف 14 برصيد 3 نقاط، بينما يتصدر شباب قسنطينة الترتيب بمجموع 9 نقاط في العداد.
و تنطلق الجولة الرابعة لصنف الرديف، يوم الخميس بمباراة مقدمة تجمع وفاق سطيف بنجم مقرة (سا 00ر10) على أن تتواصل يومي الجمعة و السبت:
تسوية رزنامة الجولة الأولى:
جمعية عين مليلة - شباب بلوزداد 2-4
نقاط لعب
1 . شباب قسنطينة 9 3
- مولودية الجزائر 7 3
--. شبيبة الساورة 7 3
4 . وفاق سطيف 6 3
--. شباب بلوزداد 6 3
--. نصر حسين داي 6 3
--. شبيبة القبائل 6 3
- اتحاد بسكرة 5 3
9 . نادي بارادو 4 3
--. أهلي برج بوعريريج4 3
--. أولمبي المدية 4 3
--. وداد تلمسان 4 3
--. نجم مقرة 4 3
14 . جمعية عين مليلة 3 3
--. اتحاد بلعباس 3 3
--. مولودية وهران 3 3
- شبيبة سكيكدة 2 3
- اتحاد الجزائر 1 3
- أولمبي الشلف 0 3
--. سريع غليزان 0 3 .