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فوز شباب بلوزداد خارج الديار على جمعية عين مليلة (4-2)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 14:27     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
فوز شباب بلوزداد خارج الديار على جمعية عين مليلة (4-2)

الجزائر - تغلب شباب بلوزداد (فئة الرديف) على جمعية عين مليلة بنتيجة (4-2) في لقاء متأخر عن الجولة الأولى من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم لهذا الصنف جمع بينهما يوم الثلاثاء بعين مليلة.

و تألق مهاجم الشباب فضيل بلخادم في هذا اللقاء بصفة خاصة بتسجيله لثلاثية.

بعد هذه التسوية يرتقي شباب بلوزداد للمركز الرابع بمجموع 6 نقاط، فيما تبقى جمعية عين مليلة في الصف 14 برصيد 3 نقاط، بينما يتصدر شباب قسنطينة الترتيب بمجموع 9 نقاط في العداد.

و تنطلق الجولة الرابعة لصنف الرديف، يوم الخميس بمباراة مقدمة تجمع وفاق سطيف بنجم مقرة (سا 00ر10) على أن تتواصل يومي الجمعة و السبت:

 

تسوية رزنامة الجولة الأولى:

جمعية عين مليلة - شباب بلوزداد                    2-4

 

                   نقاط            لعب      

1 . شباب قسنطينة  9                      3

  1. مولودية الجزائر         7                      3

--. شبيبة الساورة               7                      3

4 . وفاق سطيف                6                      3

--. شباب بلوزداد               6                      3

--. نصر حسين داي           6                      3

--. شبيبة القبائل                6                      3

  1. اتحاد بسكرة 5 3

9 . نادي بارادو                 4                      3

--. أهلي برج بوعريريج4                3

--. أولمبي المدية               4                      3

--. وداد تلمسان                 4                      3

--. نجم مقرة                      4                     3

14 . جمعية عين مليلة  3                 3

--. اتحاد بلعباس                3                     3

--. مولودية وهران 3                      3

  1. شبيبة سكيكدة 2 3

 

  1. اتحاد الجزائر 1 3
  2. أولمبي الشلف 0 3

--. سريع غليزان               0                      3 .

كلـمات مفتـاحيــة :
فوز شباب بلوزداد خارج الديار على جمعية عين مليلة (4-2)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 14:27     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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