اتحاد الجزائر: "الهدف هو تأسيس مشروع لعب"

الجزائر - أكد المدرب الجديد لفريق اتحاد الجزائر (الرابطة الاولى لكرة القدم), الفرنسي تييري فروجي, ان هدفه الرئيسي مع الفريق هو "تأسيس مشروع لعب", معبرا في نفس الوقت عن ثقته في إعادة التشكيلة إلى السكة الصحيحة.

و أوضح فروجي في تصريح للصفحة الرسمية للاتحاد على "فايسبوك" قائلا : "الهدف هو تكوين مشروع لعب ونوعية أداء. من الضروري جدا إعادة التأسيس من جديد في هذا الظرف, يجب رد الاعتبار لناد من المستوى العالي, مع تحسين مردود اللاعبين لكي يقال عنا, وبكل تواضع : هذا هو اتحاد العاصمة الحقيقي, وهكذا يلعب هذا الفريق.

بعدها, أكيد, ستليها النتائج. لكن قبل ذلك علينا التركيز على مضمون المباريات".

وفضلت إدارة الاتحاد الاستنجاد بفروجي لخلافة مواطنه فرانسوا تشيكوليني, المقال من منصبه يوم 22 نوفمبر الفارط, إثر مقاطعته لحفل تسليم الميداليات عقب مباراة الكأس الممتازة التي انهزم خلالها الفريق أمام شباب بلوزداد (1-2).

وسبق لفروجي (57 سنة) و أن درب تشكيلة "سوسطارة" خلال الموسم الكروي 2018-2019 و الذي انتهى بتتويج الفريق بلقب البطولة الوطنية.

و أضاف المدرب : "الاتحاد كان بحاجة إلي, ولبيت الطلب. و إذا كنا نحب الفريق سنكون كذلك على الدوام. أحسست و أنني قدمت كل ما لدي خلال مروري الأول على الفريق. لكن, عندما طلب مني المسيرون الذهاب, فقد ذهبت ولم أندم على ذلك".

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و أورد أيضا : "من المهم جدا أن تجد تقريبا نفس التعداد من اللاعبين الذين دربتهم, وهذا له علاقة بطريقة اللعب وطريقة التنظيم. مع انني ادرك ان الجدد لهم امكانيات أيضا. لديهم رغبة كبيرة في اللعب وهذا أمر ضروري لتحقيق أمور جيدة. لقد تم تشبيب الفريق و أمامه مشوار لاكتساب الخبرة".

وشدد فروجي على تصحيح بعض الاخطاء, عقب مشاهدته للمباريات, مضيفا : "عندما تابعت اللقاءات الاخيرة للفريق, أدركت أن اللاعبين يرغبون في تقديم الكثير.

علينا ان نكون أكثر تنسيقا والتحلي بروح المجموعة في اللعب. العناصر تمثل فريقا كبيرا وهذا أمر محفز أكثر مما هو مؤثر".

وحيا المدرب الجديد-القديم ل"سوسطارة" الانصار, معبرا عن أسفه لغيابهم بسبب تفشي فيروس كورونا, بقوله : "الانصار كانوا رائعين معي عندما كنت مدربا قبل موسمين. للأسف لا يمكنهم الآن حضور المباريات في هذا الظرف الصعب. وليعلموا انني سأقدم كل ما لدي من اجلهم".

وسجلت تشكيلة "البهجة" بداية متعثرة, حيث انهزمت مرتين متتاليتين أمام شباب بلوزداد (1-2 في الكأس الممتازة) و وفاق سطيف (الجولة الاولى من البطولة, 0-2), قبل ان تحقق تعادلين متتاليين خارج الديار امام شبيبة الساورة (2-2) و وداد تلمسان (0-0).

وستكون بداية فروجي مع الفريق يوم السبت المقبل في المباراة أمام أولمبي المدية (سا 30ر14) لحساب الجولة الرابعة من البطولة.