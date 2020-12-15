Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الألعاب المتوسطية وهران-2022 : انتهاء وشيك لأشغال تجديد مرافق معهد التكوين بعين الترك

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 13:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
الألعاب المتوسطية وهران-2022 : انتهاء وشيك لأشغال تجديد مرافق معهد التكوين بعين الترك

وهران- تقترب أشغال إعادة تهيئة مختلف المرافق الرياضية للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بعين الترك من نهايتها تحسبا لاحتضان وهران للطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط, حسبما علم يوم الثلاثاء من إدارة المعهد.

وأوضح نفس المصدر أنه تم الانتهاء من أشغال تجهيز ملعبي كرة القدم (الرئيسي والملحق) بالعشب الاصطناعي من الجيل الخامس, والأمر نفسه ينطبق على مضمار ألعاب القوى الذي أعيد تجديده كليا.

أما بالنسبة للقاعة متعددة الرياضات, التي تدهورت وضعيتها كثيرا في السنوات الأخيرة, فإن أشغال إعادة تهيئتها قد بلغت نسبة تناهز ال90 بالمائة, في الوقت الذي تم فيه الانتهاء تقريبا من الورشات التي فتحت على مستوى الملاعب الخاصة بالرياضات الجماعية والمسبح وميادين التنس, كما أشير إليه.

وأبرز نفس المصدر بأن الفضاء الغابي الواقع داخل المعهد قد مسته الأشغال هو الآخر, حيث تم تهيئة به مسلكا للركض, فضلا عن تجهيزه بآلات لتقوية اللياقة البدنية.

اقرأ أيضا :   الألعاب المتوسطية وهران-2022 : "إلزامية إستلام المرافق الرياضية قبل يونيو2021"

وستكون هذه المرافق مسخرة, خلال الألعاب المتوسطية, التي تحتضنها الجزائر لثاني مرة من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2022, لتدريبات مختلف الفرق الرياضية المعنية بالتظاهرة, حسبما ذكره نفس المصدر.

وفضلا عن المرافق الرياضية لذات المعهد, فإن عمليات مماثلة شملت أيضا سبع منشآت رياضية أخرى معنية بالتظاهرة الرياضية, على غرار المسبح الأولمبي بحي "المدينة الجديدة" وقصر الرياضات ''حمو بوتليليس'' ومركب التنس بحي "السلام", على أن يتم استلامها قبل يونيو 2021, وفق ما تشدد عليه اللجنة الوطنية لتنظيم الألعاب.

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 13:47
كلـمات مفتـاحيــة :
الألعاب المتوسطية وهران-2022 : انتهاء وشيك لأشغال تجديد مرافق معهد التكوين بعين الترك
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 13:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.15

جراد يدشن 2000 مقعد بيداغوجي بمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة المسيلة 

20.12.15

اتحاد الجزائر: "الهدف هو تأسيس مشروع لعب"

20.12.15

غوتيريس يقترح مبعوثه للشرق الأوسط ممثلا له في ليبيا

20.12.15

وفاة لمين خان : الجزائر تفقد واحدا من الرعيل الأول لثورة التحرير المجيدة (قوجيل)

20.12.15

أمن ولاية الجزائر: توقيف أزيد من 3500 شخص مشتبه فيه خلال شهر نوفمبر المنصرم

20.12.15

الألعاب المتوسطية وهران-2022 : انتهاء وشيك لأشغال تجديد مرافق معهد التكوين بعين الترك

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.14

تيبازة: عمليات أبحاث واسعة على قارب صيد على متنه خمسة بحارة

20.12.14

رحلات الإجلاء: الرعايا المعنيون ملزمون باحترام خمسة شروط

20.12.14

الذكرى 60 لقرار 1514 للأمم المتحدة : الجزائر تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

20.12.14

مؤسسة الصناعات الكهرومنزلية : العمال يجددون رفضهم للتوقف التقني عن النشاط

20.12.14

المغرب يعرقل عمل المبعوثين الأمميين للصحراء الغربية

20.12.14

مكتب مجلس الأمة: كلمة الرئيس تبون تبعث "السكينة والاطمئنان" في قلوب الجزائريين