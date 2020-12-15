الألعاب المتوسطية وهران-2022 : انتهاء وشيك لأشغال تجديد مرافق معهد التكوين بعين الترك

وهران- تقترب أشغال إعادة تهيئة مختلف المرافق الرياضية للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بعين الترك من نهايتها تحسبا لاحتضان وهران للطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط, حسبما علم يوم الثلاثاء من إدارة المعهد.

وأوضح نفس المصدر أنه تم الانتهاء من أشغال تجهيز ملعبي كرة القدم (الرئيسي والملحق) بالعشب الاصطناعي من الجيل الخامس, والأمر نفسه ينطبق على مضمار ألعاب القوى الذي أعيد تجديده كليا.

أما بالنسبة للقاعة متعددة الرياضات, التي تدهورت وضعيتها كثيرا في السنوات الأخيرة, فإن أشغال إعادة تهيئتها قد بلغت نسبة تناهز ال90 بالمائة, في الوقت الذي تم فيه الانتهاء تقريبا من الورشات التي فتحت على مستوى الملاعب الخاصة بالرياضات الجماعية والمسبح وميادين التنس, كما أشير إليه.

وأبرز نفس المصدر بأن الفضاء الغابي الواقع داخل المعهد قد مسته الأشغال هو الآخر, حيث تم تهيئة به مسلكا للركض, فضلا عن تجهيزه بآلات لتقوية اللياقة البدنية.

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وستكون هذه المرافق مسخرة, خلال الألعاب المتوسطية, التي تحتضنها الجزائر لثاني مرة من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2022, لتدريبات مختلف الفرق الرياضية المعنية بالتظاهرة, حسبما ذكره نفس المصدر.