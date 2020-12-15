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انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية من فوكوشيما يوم 25 مارس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 12:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية من فوكوشيما يوم 25 مارس

طوكيو- أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية طوكيو, يوم الثلاثاء, عن انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية من محافظة فوكوشيما يوم 25 مارس المقبل.

وكان من المقرر أن تنطلق مسيرة الشعلة الأولمبية في 26 مارس الماضي, لكن اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية قررتا قبل ذلك الموعد بيومين, تأجيل أولمبياد طوكيو-2020 إلى 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستغطي مسيرة الشعلة الأولمبية جميع المحافظات ال47 باليابان, وذلك على مدار 121 يوم, قبل إيقاد المرجل الأولمبي في الملعب الوطني بطوكيو في 23 يوليو.

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ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة خلال الفترة من 23 يوليو لغاية 8 أغسطس 2021, وتعقبها دورة الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

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انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية من فوكوشيما يوم 25 مارس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 12:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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