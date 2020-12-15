Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة القدم/الرابطة الثانية : انطلاق البطولة في فبراير 2021

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 08:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
كرة القدم/الرابطة الثانية : انطلاق البطولة في فبراير 2021

الجزائر - أعلنت وزارة الشباب والرياضة, يوم الاثنين, أن موعد انطلاق بطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم للموسم الجديد 2021-2022, سيكون في شهر فبراير 2021.

وأضاف المصدر ذاته أن "استئناف تدريبات أندية الرابطة الثانية هواة لكرة القدم بداية من يوم الأحد 20 ديسمبر 2020".

وتتشكل بطولة الرابطة الثانية الجديدة من 36 ناديا مقسما على مجموعتين, استنادا إلى الموقع الجغرافي (وسط-شرق, وسط غرب).

 

اقرأ أيضا :      الرابطة المحترفة الثانية :  ''من المحتمل استئناف التدريبات في شهر ديسمبر''

وعلى ضوء النظام الهرمي الجديد للمنافسة, ستلعب أندية الرابطة الثانية على أساس فرق هواة, مما يعني أن الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة هي من تقوم بتسييرها, وليس رابطة كرة القدم المحترفة كما كان معمولا به من قبل.

وأوضحت الوزارة الوصية: "تكلّف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم باتخاذ التدابير اللازمة لاستئناف تدريبات بطولة الرابطة الثانية".

 

تركيبة المجموعتين :

 

وسط شرق:

اتحاد الأخضرية, اتحاد عنابة, جمعية الخروب, دفاع تاجنانت, مولودية العلمة, مولودية بجاية, شبيبة بجاية, مولودية قسنطينة, اتحاد الشاوية, شباب باتنة, مولودية باتنة, هلال شلغوم العيد, شباب أولاد جلال, اتحاد خنشلة, وفاق المسيلة, امل بوسعادة, نجم التلاغمة, شباب بني ثور.

 

وسط غرب:

أمل الاربعاء, مولودية سعيدة, جمعية وهران, اولمبي ارزيو, شباب تيموشنت, اتحاد  الكرمة, مستقبل واد سلي, سريع واد ارهيو, جيل عين الدفلى, شبيبة تيارت, اتحاد الرمشي, صفاء خميس مليانة, اتحاد البليدة, وداد بوفاريك, نجم بن عكنون, شباب عين وسارة, رائد القبة, اتحاد الحراش.

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 09:37
كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم/الرابطة الثانية : انطلاق البطولة في فبراير 2021
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 08:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.15

انطلاق السنة الجامعية 2020-2021 حضوريا في ظروف استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا

20.12.15

العثور على البحارة الخمسة في صحة جيدة بعرض شواطئ تيبازة

20.12.15

فلاحة: نخالة القمح لتغذية الأنعام متوفرة بأسعار معقولة

20.12.15

كرة القدم/الرابطة الثانية : انطلاق البطولة في فبراير 2021

20.12.15

تسوية الميزانية ل 2018 : مجلس المحاسبة يسلط الضوء على أوجه الخلل

20.12.15

مجموعة جنيف تندد باستمرار احتلال الصحراء الغربية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.14

تيبازة: عمليات أبحاث واسعة على قارب صيد على متنه خمسة بحارة

20.12.14

رحلات الإجلاء: الرعايا المعنيون ملزمون باحترام خمسة شروط

20.12.14

الذكرى 60 لقرار 1514 للأمم المتحدة : الجزائر تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

20.12.14

كريستوفر روس: المغرب يعرقل عمل المبعوثين الأمميين للصحراء الغربية

20.12.14

مؤسسة الصناعات الكهرومنزلية : العمال يجددون رفضهم للتوقف التقني عن النشاط

20.12.14

البلدان العربية التي تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل "لا تجني أي فائدة خاصة"  