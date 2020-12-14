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كأس العالم-اليوم الثالث (مصارعة إغريقو-رومانية): مرتبة خامسة للجزائري جباري 

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 19:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
كأس العالم-اليوم الثالث (مصارعة إغريقو-رومانية): مرتبة خامسة للجزائري جباري  الأرشيف

بلغراد - حصل المصارع الجزائري عبد الجبار جباري (63  كلغ) على المرتبة الخامسة اليوم الاثنين لحساب اليوم الثالث لمنافسات اغريقو-رومانية، لكأس العالم (رجال وسيدات) التي تجري ببلغراد (صربيا).

وانهزم جباري -الذي لعب حظوظه من اجل الميدالية البرونزية- امام البيلاروسي سوسلن دروف (5-1) ، لينهي المسابقة العالمية في المركز الخامس .

وتعثر ممثل الجزائر امس الاحد في نصف النهائي امام نظيره المجري إريك توربا(4-1) قبل ان يفوز في منازلة استدراكية ضد الروماني  كريستيان  فاسيل (14-5) .

وكان المصارع الجزائري عبد الكريم فرقات ( 55 كلغ) قد افتك ميدالية برونزية  تاريخية، عقب تغلبه على ارتيوم ديلياني من مولدافيا بنتيجة 6-4 .

وتعثر فرقات بعد دخوله مباشرة في الدور ربع النهائي من المنافسة أول امس السبت أمام التركي سريف كليتش (10-0). واستطاع بعد ذلك من الفوز في لقاء استدراكي على الروماني كريستيان فزيل فاجيونيتس (14-5).

وعرفت منازلات السبت الماضي ايضا انهزام بشير سيد عزارة (87 كلغ) في الدور ربع النهائي أمام الايراني حسين أحمد نوري (5-2)، بعدما تغلب في ثمن النهائي على الأذربيجاني إسلام اباسوف (2-1).

كما أقصي كل من عبد النور لعوني (60 كلغ)، عبد الكريم أوكالي (77 كلغ)،  شوقي دولاش (82 كلغ) و آدم بوجملين (97 كلغ) في الدور الاول امس الأحد.

وفي المصارعة الحرة، يستهل عبد الحق كرباش (57 كلغ) المنافسة يوم الأربعاء،  يتبعه في اليوم الموالي عبد الغاني بن عطاء الله (61 كلغ).

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كأس العالم-اليوم الثالث (مصارعة إغريقو-رومانية): مرتبة خامسة للجزائري جباري 
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 19:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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