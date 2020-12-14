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دورة اتحاد شمال إفريقيا اقل من 20 سنة: صفوف المنتخب الجزائري خالية من أي إصابة بكوفيد-19

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 17:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
دورة اتحاد شمال إفريقيا اقل من 20 سنة: صفوف المنتخب الجزائري خالية من أي إصابة بكوفيد-19

الجزائر -  كشفت نتائج اختبارات كوفيد-19 التي أجراها امس لاحد اعضاء الوفد الجزائري، المتواجدين بتونس تحسبا للبدء في دورة اتحاد شمال افريقيا (إيناف) لفئة اقل من 20 سنة، عدم وجود أي اصابة بهذا الداء، حسبما افادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) اليوم الاثنين.

وحسب نفس المصدر فان هذا الخبر " اثلج صدر كل الوفد وبالخصوص الطاقم الفني واللاعبين ، الامر الذي سيمكنهم من مواصلة تحضيراتهم في أحسن الظروف."

ويواجه المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، لأقل من 20 سنة، يوم غد الثلاثاء نظيره المنتخب التونسي، بملعب رادس ( 14سا)، بهدف العودة بإحدى تأشيرتي التأهل إلى نهائيات كاس إفريقيا لهذه الفئة المقررة بموريتانيا في الفترة الممتدة من 14 فبراير إلى 4 مارس 2021 .

وسيواجه المنتخب الجزائري نظيره المغربي يوم 18 ديسمبر، ثمّ المنتخب الليبي في 21 من نفس الشهر، ليركن بعدها للراحة لمدة يومين ، قبل ملاقاة المنتخب المصري في المقابلة الأخيرة  المقررة يوم 24 ديسمبر.

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وتجرى هذه المنافسة المقررة بملعبي رادس والمنزه، على  شكل بطولة مصغرة حيث سيضمن الرائد والوصيف تأشيرة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021، التي ستعرف مشاركة 12 منتخبا.

وبالإضافة إلى البلد المضيف، خمسة منتخبات تأهلت رسميا لكأس أمم إفريقيا 2021 للفئة المقررة بموريتانيا، ويتعلق الأمر ب: غامبيا، أوغندا وتنزانيا و موزمبيق و ناميبيا.

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دورة اتحاد شمال إفريقيا اقل من 20 سنة: صفوف المنتخب الجزائري خالية من أي إصابة بكوفيد-19
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 17:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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