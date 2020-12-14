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كأس العالم للريغبي-2023: مواجهة محتملة بين الجزائر وفرنسا ومنتخب جنوب إفريقيا ضمن المجموعة الثانية 

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 16:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
كأس العالم للريغبي-2023: مواجهة محتملة بين الجزائر وفرنسا ومنتخب جنوب إفريقيا ضمن المجموعة الثانية 

باريس - أسفرت عملية سحب قرعة كأس العالم للريغبي-2023 عن مواجهة محتملة بين منتخب الجزائر الطامح للتأهل ومنتخب فرنسا مستضيف الدورة، باعتبار تواجد مقعد إفريقيا ضمن المجموعة الأولى بمعية فرنسا، نيوزلندا الجديدة، إيطاليا وممثل أمريكا.

كما أسفرت القرعة التي سحبت يوم الاثنين بباريس عن تواجد جنوب إفريقيا حاملة اللقب في المجموعة الثانية بمعية ايرلندا، اسكتلندا، ممثل آسيا/المحيط الهادي، وممثل أوروبا الثاني.

وتتكون المجموعة الثالثة  من ويلز، أستراليا، فيجي، ممثل أوروبا الأول، والفائز في الدورة التصفوية.

بينما تتشكل المجموعة الرابعة من إنجلترا، اليابان، الأرجنتين، ممثل أوقيانوسيا  وممثل أمريكا الثاني.

ويطمح المنتخب الجزائري بطل كأس إفريقيا الفضية-2018 (يحتل الصف السادس قاريا)، إلى العبور إلى المونديال لأول مرة في التاريخ، في ختام كأس أمم إفريقيا-2020 المؤهلة إلى الحدث العالمي والتي تأجلت لسنة 2021 بسبب جائحة كورونا.

و في حال تأهل الجزائر لمونديال 2023  سيواجه أشبال الناخب الوطني، بومدين علام، منتخب "الديوك" في مقابلة "مثيرة" باعتبار ان غالبية اللاعبين الجزائريين من مزدوجي الجنسية وينشطون بالبطولة الفرنسية، ناهيك عن مواجهة ضد منتخب نيوزيلندا الجديدة العملاق.

واجرت لجنة التنظيم عملية سحب القرعة قبل ثلاث سنوات من تاريخ الحدث من أجل عملية بيع التذاكر، وستباع التذاكر الأولى في مارس 2021، قبل فتح عملية بيع تذاكر الخاصة بالألعاب الأولمبية باريس-2024، بداية من عام 2022.

 

تشكيل مجموعات مونديال-2023:

 

المجموعة الأولى:  نيوزلندا الجديدة، فرنسا، إيطاليا، أمريكا 1، إفريقيا 1

المجموعة الثانية:   جنوب إفريقيا، ايرلندا، اسكتلندا، آسيا/المحيط الهادي، أوروبا 2

المجموعة الثالثة:   ويلز، أستراليا، فيجي، أوروبا 1، الفائز في الدورة التصفوية

المجموعة الرابعة:  إنجلترا، اليابان، الأرجنتين، أوقيانوسيا 1، أمريكا 2.

 

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كأس العالم للريغبي-2023: مواجهة محتملة بين الجزائر وفرنسا ومنتخب جنوب إفريقيا ضمن المجموعة الثانية 
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 16:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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