البطولة العربية لكرة اليد: نسخة أرزيو ستكون محطة تجريبية للألعاب المتوسطية وهران-2022

وهران - تقرر أن يكون تنظيم البطولة العربية لأندية كرة اليد التي حظي بتنظيمها مبدئيا نادي ترجي أرزيو والمقررة في أكتوبر 2021 بأرزيو (وهران) محطة تجريبية لألعاب البحر الأبيض المتوسط المزمع إجراءها بعاصمة الغرب الجزائري في صائفة 2022.

وأفاد رئيس الترجي أمين بن موسى، في تصريح لوأج اليوم الاثنين، بأن إدارته ستعمل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لتنظيم الألعاب المتوسطية والسلطات المحلية من أجل إنجاح الموعد العربي في حال ما إذا تم منح ناديه الموافقة النهائية لاستضافة الحدث من طرف الاتحاد العربي للعبة.

وكانت الهيئة الرياضية العربية قد راسلت الاتحاد الجزائري في نهاية الأسبوع المنصرم لتأكيد منحها الموافقة المبدئية لترشح ترجي أرزيو لتنظيم البطولة العربية للأندية، في انتظار قدوم لجنة ممثلة عنها لمعاينة المنشآت الرياضية والفندقية المعنية بالمنافسة من أجل الفصل نهائيا في ملف ترشح النادي الجزائري.

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وأعرب السيد بن موسى عن تفاؤله بخصوص الحصول على الموافقة النهائية، مؤكدا بأن ولاية وهران "تملك كل المؤهلات التي تسمح باستضافة تظاهرات دولية كبيرة، ومن بينها البطولة العربية لأندية كرة اليد التي لم يسبق لأي نادي جزائري وأن نظمها".

وأبرز نفس المسؤول بأنه برمج عدة اجتماعات مع اللجنة الوطنية لتنظيم الألعاب المتوسطية بدءا من الأيام القليلة المقبلة، "من أجل تنسيق الجهود للظفر بالموافقة النهائية للاتحاد العربي والعمل على تنظيم البطولة في أحسن الظروف".

ويدخل ضمن هذا السياق أيضا الاستقبال الذي خصت به كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، سليمة سواكري، ممثلين عن إدارة الترجي الأسبوع المنصرم، "حيث تلقى هؤلاء كل الدعم من الوصاية"، على حد قول رئيس النادي الوهراني، موجها نداء إلى صناعيي المنطقة لمساندة ترشح فريقه من خلال تقديمه الدعم المادي المطلوب، "سيما وأن أرزيو منطقة صناعية بامتياز"، كما أشار إليه..