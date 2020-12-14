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باتنة: مشاركة 11 فريقا في البطولة الوطنية العسكرية للثلاثي العسكري ما بين المدارس

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 14:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
باتنة: مشاركة 11 فريقا في البطولة الوطنية العسكرية للثلاثي العسكري ما بين المدارس

باتنة - يشارك 11 فريقا من مختلف النواحي العسكرية في البطولة الوطنية للثلاثي العسكري ما بين المدارس التي انطلقت فعاليتها يوم الإثنين بالمدرسة العليا لسلاح المدرعات "الشهيد محمد قادري" ببلدية وادي الشعبة بولاية باتنة.

وتدخل التظاهرة التي تدوم أربعة أيام حسب ما أكده مدير المدرسة العليا لسلاح المدرعات، العميد بلقاسم قصيصة، لدى إشرافه على مراسم انطلاق البطولة باسم اللواء قائد الناحية العسكرية الخامسة، ضمن البرنامج السنوي للنشاطات الرياضية العسكرية للموسم الرياضي 2020-2021.

وسيتنافس المشاركون ضمن هذه البطولة في 3 مسابقات تتمثل في سباق الحواجز ورمي القنابل والعدو الريفي، يضيف المصدر مشيرا إلى أن المنافسة تعتمد أساسا على المقاومة والدقة حيث تتطلب قدرات بدنية فائقة يكتسبها الرياضي بفضل المداومة على تدريب صارم.

و أكد المتحدث بأن الغاية من البطولة الوطنية للثلاثي العسكري وغيرها من المنافسات الرياضية المبرمجة هي تطوير وترقية الرياضة العسكرية وتحقيق ودعم ونشر المبادئ الرياضية النبيلة في صفوف الجيش الوطني الشعبي.

وسهرت قيادة الناحية العسكرية الخامسة ممثلة في المدرسة العليا لسلاح المدرعات وفق المصدر على توفير الشروط الضرورية لضمان سير البطولة في ظروف جيدة تسمح لجميع المشاركين بإبراز قدراتهم وإمكاناتهم.

ومن المنتظر أن تختتم البطولة، التي افتتحت بمنافسة اجتياز الحواجز، بتسليم الجوائز والشهادات على المتوجين بالمراتب الأولى يوم الخميس المقبل.

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باتنة: مشاركة 11 فريقا في البطولة الوطنية العسكرية للثلاثي العسكري ما بين المدارس
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 14:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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