دورة إتحاد شمال إفريقيا / تونس - الجزائر: الخضر ... من أجل تحقيق انطلاقة موفقة

الجزائر - يستهل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، لأقل من 20 سنة، بطولة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لكاس افريقيا للامم 2021 بموريتانيا، يوم غد الثلاثاء، بمواجهة مستضيف الدورة، المنتخب التونسي، بملعب رادس ابتداء من الساعة ال00ر14سا، لحساب مقابلات الجولة الأولى من المنافسة و كله عزيمة و ارادة على تسجيل انطلاقة موفقة .

فبعد حوالي ثلاثة أشهر من التحضيرات المكثفة ، تحت إشراف المدرب الوطني صابر بن سماعين، ستبدأ يوم غد الثلاثاء الأمور الجديّة لأواسط المنتخب الوطني الذي سسعى إلى العودة باحدى تأشيرتي التأهل إلى نهائيات كاس إفريقيا لهذه الفئة المقررة بموريتانيا في الفترة الممتدة من 14 فبراير إلى 4 مارس 2021 .

وعن حظوظ التشكيلة الجزائرية في هذه الخرجة الأولى أمام منتخب أصحاب الأرض، أكّد المدرب الوطني انه:" في مثل هذا النوع من المنافسات،لا تهم هوية المنتخب الذي تواجهه بقدر ما يهم التركيز على تحقيق الانطلاقة الموفقة (...) حقيقة تبدو الأمور مرّجحة أكثر للمنتخب التونسي الذي يلعب فوق ميدانه لكن يجب أن نعلم كذلك أنّ ضغط المقابلة سيكون عليه باعتبار انه سيكون ممنوعا من الخطأ على ارضه، وعليه فانّ ما يشغل اهتمامي في هذه المرحلة هو الإستراتيجية التي سنتبناها خلال هذه المواجهة ".

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ومعلوم، انه تحسبا لهذه الدورة التي تستمر لغاية 27 ديسمبر الجاري، كان المدرب الوطني قد وجه الدعوة ل30 لاعبا، من بينهم ثمانية عناصر تنشط بالخارج، لكن هذه المجموعة تقلصت إلى سبعة بعد أن حالت الإصابة دون تنقل مهاجم نادي باريس سان جيرمان حسين تواتي رفقة التشكيلة الوطنية إلى تونس .

و من جهته، يعتزم المنتخب التونسي بقيادة اللاعب الدولي السابق ماهرالكنزاري، إلى تحقيق نتيجة ايجابية في المقابلة الأولى، ليشق بها بثبات طريقه نحو الفوز بتأشيرة التأهل، التي تكون في حال تحقيقها الأولى في تاريخ المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة.

وبخصوص المواجهة المواجهة الاولى امام الجزائر، قال مهاجم المنتخب التونسي علاء غرام :" نحن على اتم الاستعداد للانطلاق في هذه المنافسة (....) سنبذل قصارى جهودنا من أجل اقتناص تأشيرة التأهل إلى كاس أمم إفريقيا 2021 ، وذلك لا يتسنى إلا بالتضامن و الرغبة (...) ومن موقعي كقائد للفريق يتعين علي تأطير رفاقي الذين تحذوهم هم كذلك رغبة كبيرة على تحقيق الهدف المنشود ".

و في المقابلة الأخرى، لحساب هذه الجولة الأولى ، سيواجه المنتخب المصري نظيره الليبي بملعب المنزه ، فيما سيكون المنتخب المغربي معفى في هذه الجولة.

وفي الجولة الثانية، سيواجه المنتخب الجزائري نظيره المغربي يوم 18 ديسمبر، ثمّ المنتخب الليبي في 21 من نفس الشهر، ليركن بعدها للراحة لمدة يومين قبل ملاقاة المنتخب المصري في المقابلة الأخيرة المقررة يوم 24 ديسمبر .

وتجرى هذه المنافسة المقررة برادس والمنزه، على شكل بطولة مصغرة حيث سيضمن الرائد والوصيف تأشيرة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021، التي ستعرف مشاركة 12 منتخبا.

و بالإضافة إلى البلد المضيف، خمسة منتخبات تأهلت رسميا لكأس أمم إفريقيا 2021 للفئة المقررة بموريتانيا، ويتعلق الأمر ب: غامبيا، أوغندا وتنزانيا و موزمبيق و ناميبيا.