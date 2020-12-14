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لجنة قانون اللاعب: الانتهاء من اعداد ملف الشراكة مع وسطاء اللاعبين

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 13:12     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
لجنة قانون اللاعب: الانتهاء من اعداد ملف الشراكة مع وسطاء اللاعبين

 الجزائر-  أعلنت لجنة قانون اللاعب, التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم, انتهائها من إعداد الملف الخاص بالوسطاء وكل الوثائق المرتبطة به, خاصة تلك المتعلقة بالقانون الخاص بالشراكة مع وسطاء اللاعبين , حسب ما أفادته  مساء الأحد الفاف عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت .

وأوضحت الهيئة الفدرالية في بيانها , أنّ :"هذه الخطوة, تندرج أساسا في المساعي الرامية إلى حماية النوادي و اللاعبين و المدربين من التورط في أي ممارسات  غير قانونية عند ابرامهم لعقود الانتقالات و عقود العمل الخاصة بالنوادي و اللاعبين و المدربين " مؤكدة" أنّ محتوى هذا القانون يستجيب للشروط التي يحددها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في هذا الباب ".

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وأوضح ذات البيان, أنّ هذا القانون من شأنه أن يضمن مراقبة حقيقية و شفافية كبيرة على عملية انتقال اللاعبين , و يمكن الاتحادية من الحصول على كل المعلومات حول المبلغ الذي يقدمه  أي طرف من هذه الأطراف (النادي ,اللاعب ,المدرب) للوسيط .

و أشارت الاتحادية في الأخير, إلى أنّ هذا القانون  يتضمن نقاطا هامة ستساعدها على مراقبة و تنظيم هذه الوظيفة من خلال منح هذا الوسيط لإجازة مرقمة و تسجيله على مستوى الاتحادية (الفاف) .

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لجنة قانون اللاعب: الانتهاء من اعداد ملف الشراكة مع وسطاء اللاعبين
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 13:12     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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