لجنة قانون اللاعب: الانتهاء من اعداد ملف الشراكة مع وسطاء اللاعبين

الجزائر- أعلنت لجنة قانون اللاعب, التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم, انتهائها من إعداد الملف الخاص بالوسطاء وكل الوثائق المرتبطة به, خاصة تلك المتعلقة بالقانون الخاص بالشراكة مع وسطاء اللاعبين , حسب ما أفادته مساء الأحد الفاف عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت .

وأوضحت الهيئة الفدرالية في بيانها , أنّ :"هذه الخطوة, تندرج أساسا في المساعي الرامية إلى حماية النوادي و اللاعبين و المدربين من التورط في أي ممارسات غير قانونية عند ابرامهم لعقود الانتقالات و عقود العمل الخاصة بالنوادي و اللاعبين و المدربين " مؤكدة" أنّ محتوى هذا القانون يستجيب للشروط التي يحددها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في هذا الباب ".

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وأوضح ذات البيان, أنّ هذا القانون من شأنه أن يضمن مراقبة حقيقية و شفافية كبيرة على عملية انتقال اللاعبين , و يمكن الاتحادية من الحصول على كل المعلومات حول المبلغ الذي يقدمه أي طرف من هذه الأطراف (النادي ,اللاعب ,المدرب) للوسيط .

و أشارت الاتحادية في الأخير, إلى أنّ هذا القانون يتضمن نقاطا هامة ستساعدها على مراقبة و تنظيم هذه الوظيفة من خلال منح هذا الوسيط لإجازة مرقمة و تسجيله على مستوى الاتحادية (الفاف) .