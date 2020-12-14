الرابطة الأولى (تسوية الرزنامة) : بلوزداد في مهمة شاقة بالشرق الجزائري والمولودية تبحث عن التأكيد أمام المدية

الجزائر - سيقوم شباب بلوزداد بتنقل محفوف بالمخاطر إلى الشرق الجزائري لمواجهة جمعية عين مليلة التي لم تنهزم بعد, بينما تأمل مولودية الجزائر تأكيد انطلاقتها الجيدة بداية الموسم الجاري, لدى استضافتها لأولمبي المدية لحساب تسوية رزنامة الجولة الثانية لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم, الثلاثاء.

فالشباب, الذي شرع في حملة الدفاع عن لقبه الوطني بنجاح بفوزه يوم الجمعة الماضي بتيزي وزو على شبيبة القبائل (3-0), سيتنقل للمرة الثانية على التوالي خارج قواعده لمقابلة جمعية عين مليلة (المركز الرابع - 4 نقاط).

ويخوض أشبال المدرب الفرنسي فرانك دوما, الذين سجلوا 4 انتصارات متتالية (في كل المنافسات), هذا الموعد بنية المحافظة على نفس الديناميكية و الاقتراب أكثر من رائد الترتيب الحالي, وفاق سطيف.

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أما النادي المليلي, الذي يشرف على تدريبه عبد القادر يعيش و العائد من الجزائر العاصمة بنقطة التعادل أمام نصر حسين داي (1-1), فسيسعى من جهته إلى وقف زحف تشكيلة "العقيبة" و بالتالي الالتحاق بالوفاق في صدارة الترتيب.

بالنسبة لمولودية الجزائر, التي حصدت 4 نقاط خارج قواعدها (2-1 في سيدي بلعباس و 1-1 أمام نادي بارادو), فستخوض مباراتها الأولى على ميدانها أمام أولمبي المدية الذي يملك في رصيده نقطة يتيمة.

تشكيلة "العميد", التي يتألق في صفوفها الهداف سامي فريوي (ثلاثة أهداف), ستستفيد من عودة لاعبي الوسط عبد المؤمن جابو و عبد النور بلخير اللذين تعافيا من إصابة عضلية.

و رغم أن المولودية مرشحة للفوز, إلا أن الأولمبي, الذي تعثر بميدانه يوم الجمعة الماضي أمام مولودية وهران (1-1), يعول على احداث المفاجأة بملعب "5 جويلية" كي يعود إلى دياره بنتيجة إيجابية.

للتذكير, تم تأجيل هذين اللقاءين بسبب مشاركة الشباب و المولودية في الدور التمهيدي لرابطة الأبطال الإفريقية.

كرة القدم/الرابطة الأولى (تسوية رزنامة الجولة الثانية) : البرنامج

- برنامج مباريات تسوية رزنامة الجولة الثانية من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم, المقررة يوم الثلاثاء :

جمعية عين مليلة - شباب بلوزداد (00ر15)

مولودية الجزائر - أولمبي المدية (00ر15)

الترتيب نقاط لعب

وفاق سطيف 7 3 شبيبة الساورة 5 3

--. اتحاد بسكرة 5 3

جمعية عين مليلة 4 2

--. مولودية الجزائر 4 2

--. أولمبي الشلف 4 3

--. نجم مقرة 4 3

شباب بلوزداد 3 1

--. شبيبة سكيكدة 3 2

--. مولودية وهران 3 3

--. نصر حسين داي 3 3

--. سريع غليزان 3 3

--. نادي بارادو 3 3

--. شباب قسنطينة 3 3

شبيبة القبائل 2 3

--. أهلي برج بوعريريج 2 3

--. وداد تلمسان 2 3

--. اتحاد الجزائر 2 3

أولمبي المدية 1 2

--. اتحاد بلعباس 1 3.