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تنس/ الجمعية الدولية اللاعبات المحترفات : الجزائرية ايناس إيبو تتقدم بمرتبة واحدة

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 13:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
تنس/ الجمعية الدولية اللاعبات المحترفات : الجزائرية ايناس إيبو تتقدم بمرتبة واحدة

الجزائر- ارتقت لاعبة التنس الجزائرية, إيناس إيبو إلى المركز ال 601 في الترتيب العالمي للجمعية اللاعبات المحترفات, بعد تقدمها بمركز واحد في الترتيب الأخير الصادر يوم الاثنين.

وكان بإمكان اللاعبة الجزائرية تحقيق قفزة أهم, لو تمكنت من إنهاء مشاركتها في الدورة الدولية الأخيرة التي جرت في الفترة الممتدة من 6 إلى 13 ديسمبر الجاري بالمنستير (تونس),أين أجبرت إيبو على الانسحاب مبكرا من المنافسة بسبب الإصابة التي تعرضت لها جراء كثافة المقابلات .

ومعلوم, أنّ ايبو, كانت قد حققت في الترتيب السابق لجمعية اللاعبات المحترفات قفزة نوعية, بتقدمها بثمانية مراكز كاملة, بفضل  بلوغها الدور ربع النهائي من الدورة الدولية للمحترفات التي جرت بميادين التنس بالمنستير (تونس).

اقرأ أيضا :     تنس/ المسلك الدولي النسوي - دورة المنستير (فردي) : اقصاء الجزائرية ايبو في الدور الأول

وتبقى الاسترالية اشليغ بارتي تتصد الترتيب العالمي متقدمة كل من الرومانية سيمونا هالب في المركز الثاني و اليابانية ناومي اوزاكا في المركز الثالث.

آخر تعديل على الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 14:08
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تنس/ الجمعية الدولية اللاعبات المحترفات : الجزائرية ايناس إيبو تتقدم بمرتبة واحدة
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 13:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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