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كرة القدم/الرابطة الأولى:"أنا سعيد جدا بعودتي لاتحاد الجزائر(تيري فروجي) 

  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 20:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات

الجزائر - عبر المدرب الجديد لاتحاد الجزائر (الرابطة الأولى) الفرنسي تيري فروجي، عن سعادته الكبيرة بالعودة "لاتحاد الجزائر" اليوم الأحد، لدى وصوله إلى الجزائر، للإشراف على العارضة الفنية لتشكيلة اللونين "الأحمر و الأسود" حسبما أعلن عنه النادي العاصمي على موقعه الرسمي.

وأوضح فروجي لموقع النادي العاصمي:" أنا سعيد جدا بالعودة لاتحاد الجزائر، أتمنى أن تتكلل تجربتي الجديدة بالنجاح. علينا وضع اليد في اليد لبلوغ أهدافنا".

وسيوقع المدرب الجديد للاتحاد العاصمي خلفا لفرانسوا تشيكوليني المقال من منصبه، على عقد لمدة موسم واحد، اليوم الأحد أو غدا الاثنين.

و سبق لفروجي أن درب اتحاد الجزائر خلال موسم "2018-2019" توج على إثره باللقب الوطني.

و كان تشيكوليني قد أقيل من منصبه بعد رفضه الصعود للمنصة الشرفية لتسلم ميداليته عقب مباراة الكأس الممتازة بين اتحاد الجزائر و شباب بلوزداد (1-2) التي جرت يوم 21 نوفمبر بملعب 5 جويلية.

وكان النادي العاصمي قد أسند العارضة الفنية للمدرب المساعد بن عرايبي بوزيان، بمساعدة نيكولا بوب (محضر بدني) و محمد بن حمو (مدرب الحراس).

ويحتل اتحاد الجزائر،  مؤقتا المركز 17 في ترتيب البطولة بنقطتين بعد ثلاث جولات للمنافسة.

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كرة القدم/الرابطة الأولى:"أنا سعيد جدا بعودتي لاتحاد الجزائر(تيري فروجي) 
  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 20:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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