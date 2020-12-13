الرابطة المحترفة الأولى / وفاق سطيف : النادي الهاوي يتحصل على الإعتماد

وجرت مراسم تسليم الإعتماد للجمعية الرياضية "الوفاق الرياضي السطايفي" بمقر بلدية سطيف بحضور رئيس النادي الهاوي الجديد، كمال لافي المنتخب خلال الشهر الفارط و إطارات المجلس الشعبي و بعض أعضاء إدارة النادي و رئيس المجلس الشعبي البلدي، محمد بورماني .

وعقب مراسم تجديد الهيئة التنفيذية لجمعية محلية (الإعتماد)، صرح رئيس الجمعية الرياضة الوفاق الرياضي السطايفي أن هذا الإعتماد يعد لبنة في سبيل إستقرار الفريق، مشيرا إلى أن مرحلة التسيير المؤقت قد إنتهت و أن الوفاق بحاجة إلى رجال يساهمون في مساعدة الفريق في مواصلة حصد الألقاب و صناعة مجد كرة القدم الجزائرية .

وكشف كمال لافي أن عبد الحكيم سرار سيعين مستقبلا على رأس مجلس إدارة الشركة التجارية "بلاك إيغلز" في سياق إعادة هيكلة إدارة وفاق سطيف على غرار رفع التجميد عن فهد حلفاية في الأيام السابقة كمدير عام لذات الشركة .و بهذه المناسبة، ذكر كمال لافي بمشروعه الأولمبي (4 سنوات) المتمثل في فتح رأسمال الشركة التجارية "بلاك إيغلز" للإكتتاب الجماهيري و فتح أكاديمية تعتني بالمواهب الشابة و إعادة بعث الإختصاصات التي إندثرت في وفاق سطيف على غرار الكرة الطائرة و الملاكمة و كرة اليد .

وبخصوص تألق أشبال المدرب التونسي نبيل الكوكي في بداية الموسم الحالي و حصوله على 7 نقاط من أصل 9 الممكنة، قال لافي: " إن فوز النسر الأسود ببلعباس في إطار الجولة الثالثة من بطولة الر ابطة المحترفة الأولى قد أكد أن تعثر الوفاق في الجولة الثانية كان مجرد سحابة عابرة."

من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي لبلدية سطيف أن المجلس "سيبقى دائما إلى جانب الوفاق"، مذكرا الحضور بالوقفة التي كانت للمجلس الشعبي البلدي السنة الفارطة عندما كان الفريق مهددا من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بسبب ديون اللاعب الملغاشي إبراهيم أمادا، حيث اتخذ المجلس البلدي كل الإجراءات القانونية لكي لا يصيب النسر الأسود أي مكروه على حد تعبيره.