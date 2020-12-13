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مصارعة / كأس العالم /اغريقو-رومانية: فرقات عبد الكريم يفتك الميدالية البرونزية

  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 19:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات

بلغراد - افتك المصارع الجزائري عبد الكريم فرقات (63 كلغ) الميدالية البرونزية، عقب تغلبه على ارتيوم ديلياني من مولدافيا بنتيجة 6-4 ، يوم الاحد  لحساب اليوم الثاني لمسابقات المصارعة الاغريقو-رومانية في إطار كأس العالم (رجال وسيدات) التي تجري فعالياتها ببلغرد (صربيا).

وتعثر فرقات بعد دخوله مباشرة في الدور ربع النهائي امس السبت أمام التركي سريف كليتش (10-0). واستطاع الجزائري بعد ذلك من الفوز في لقاء استدراكي على الروماني كريستيان فزيل فاجيونيتس (14-5).

من جهته ،سيلعب المصارع الجزائري عبد الجبار جباري (63 كلغ) كامل حظوظه من اجل افتكاك الميدالية البرونزية غدا الاثنين (00ر17)، بعدما تعثر في نصف النهائي امام نظيره المجري إريك توربا (4-1).

إقرأ أيضا: مصارعة / كأس العالم (اغريقو-رومانية): تأهل جباري الى نصف النهائي وفرغات ينافس من أجل…

وعرفت منازلات أمس السبت ايضا انهزام بشير سيد عزارة (87 كلغ) في الدور ربع النهائي أمام الايراني حسين أحمد نوري (5-2)، بعدما تغلب في ثمن النهائي على الأذربيجاني إسلام اباسوف (2-1).

كما أقصي كل من عبد النور لعوني (60 كلغ)، عبد الكريم أوكالي (77 كلغ)، شوقي دولاش (82 كلغ) و آدم بوجملين (97 كلغ) في الدور الاول اليوم الأحد.

وفي المصارعة الحرة، يستهل عبد الحق كرباش (57 كلغ) المنافسة يوم الأربعاء، يتبعه في اليوم الموالي عبد الغاني بن عطاء الله (61 كلغ).

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مصارعة / كأس العالم /اغريقو-رومانية: فرقات عبد الكريم يفتك الميدالية البرونزية
  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 19:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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