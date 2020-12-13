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كرة الريشة: الجزائر تحتضن دورة دولية في اكتوبر 2021  

  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 19:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

الجزائر -  تنظم الاتحادية الجزائرية لكرة الريشة، دورة دولية في اكتوبر المقبل، حسب ما تضمنته رزنامة المنافسات لسنة 2021 التي نشرتها الإتحادية العالمية للعبة في موقعها الرسمي على الانترنت.

وبرمجت المنافسة من 20 الى 23 اكتوبر بالجزائر العاصمة، دون الاشارة للفئة المعنية بهذه الدورة.

وكان من المقرر ان تستضيف الجزائر سنة 2020 دورتين دوليتين "مفتوحتين" للاواسط و الاكابر، غير انه تم إلغاء الموعدين من طرف الهيئة الدولية على غرار مسابقات دولية اخرى بسبب الوضعية الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

وكانت الدورتان مبرمجتين لفئتي الاكابر من 22 الى 25 اكتوبر و الاواسط من 26 الى 28 من نفس الشهر.

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وفي الرزنامة الجديدة للاتحادية العالمية لكرة الريشة، عينت سبعة بلدان افريقية لتنظيم منافسات دولية خلال سنة 2021، على رأسها جنوب افريقيا التي ستنظم من 15 الى 18 فبراير بطولة افريقيا للأمم حسب الفرق (مختلط) والبطولة الافريقية فردي في الفترة من 19 الى 21 من نفس الشهر.

يذكر انه بسبب جائحة كوفيد-19، ألغت الاتحادية العالمية لكرة الريشة كل المنافسات المدرجة في رزنامة سنة 2020 والمقررة ابتداء من شهر مارس الماضي.

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كرة الريشة: الجزائر تحتضن دورة دولية في اكتوبر 2021  
  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 19:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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