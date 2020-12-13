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كرة القدم/ نهائي كأس الجزائر العسكرية : الفريق شنقريحة يترأس الطبعة ال48

  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 18:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
كرة القدم/ نهائي كأس الجزائر العسكرية : الفريق شنقريحة يترأس الطبعة ال48

الجزائر - ترأس الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الاحد نهائي الطبعة ال48 لكأس الجزائر العسكرية الذي جمع فريقي قيادتي القوات البرية والدرك الوطني بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون (الجزائر)، حسب بيان اصدرته وزارة الدفاع الوطني.

وقبل انطلاق هذه التظاهرة، دشن الفريق شنقريحة المسبح الأولمبي المنجز حديثا والذي "يندرج في إطار الإستراتيجية المتبناة من قبل القيادة العليا، القائمة على توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لترقية ممارسة الرياضة في صفوف الجيش الوطني الشعبي والارتقاء بالتحضير البدني ولياقة الأفراد إلى مداها المنشود."

وتابع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بعد ذلك "عرضا شاملا حول الرياضة العسكرية قدمه رئيس مصلحة الرياضات العسكرية بدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا عرضا حول المسبح الأولمبي الجديد."

وذكر البيان أن هذه "المنشأة أولت لها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي كل الرعاية اللازمة من أجل تجهيزها بكافة التجهيزات الرياضية الحديثة، وفق المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال، من أجل توفير الظروف اللائقة لتحضير الرياضيين العسكريين في أحسن الظروف والمساهمة في تحقيق نتائج ممتازة على الصعيدين الوطني والدولي، تليق بسمعة الرياضة العسكرية في الجيش الوطني الشعبي."

وكرم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ما بين الشوطين كلا من محمد معوش وعبد الحميد زوبا من قدامى فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم، اضافة الى عبد الرحمن مهداوي مدرب الفريق الوطني العسكري لكرة القدم.

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كرة القدم/ نهائي كأس الجزائر العسكرية : الفريق شنقريحة يترأس الطبعة ال48
  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 18:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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