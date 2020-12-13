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رابطة أبطال إفريقيا (الدور التمهيدي-إياب): نادي بوفل البنيني منتظر يوم السبت بالجزائر (ألماس)

  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 18:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

الجزائر -  ينتظر وصول نادي بوفل دي بورغو (البنين) السبت المقبل بالجزائر العاصمة للمشاركة في لقاء الإياب للدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، المقرر "مبدئيا" يوم الاثنين 21 ديسمبر أمام مولودية الجزائر بملعب "5 جويلية"، بعد غيابه في المرة الأولى متحججا بانعدام الرحلات الجوية جراء غلق المجال الجوي الجزائري، حسب ما علم لدى النادي المنتمي للرابطة الأولى. 

وأوضح رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس، اليوم الأحد ل/واج قائلا : "بعد مراسلة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، سوينا كل الأمور في ظرف 24 ساعة، حيث قمنا بحجز أماكن للوفد البنيني ليوم السبت 19 ديسمبر عبر الدار البيضاء، كما تحصلنا لهم على موافقة الدخول للبلاد و سوينا مشكل التأشيرات. وسيجري اللقاء مبدئيا يوم الاثنين 21 ديسمبر. الكرة في مرمى النادي البنيني الآن".

ولم يتنقل النادي البنيني إلى الجزائر لمواجهة المولودية يوم 4 ديسمبر بملعب "5 جويلية"، متحججا ب"انعدام الرحلات جراء غلق المجال الجوي تفاديا لتفشي فيروس كورونا".

وكانت لجنة تنظيم المنافسات الخاصة بالأندية التابعة للكاف، قررت إعادة برمجة هذه المباراة أمام دهشة إدارة "العميد".

وأضاف ألماس يقول: "في حال عدم مجيئ النادي البنيني من جديد، سنتصل بالكاف للحصول على تعويضات".

للتذكير، فإن لقاء الذهاب الذي جرى بعاصمة البنين بورتو نوفو انتهى بالتعادل (1-1).

ويواجه المتأهل من هذه المواجهة المزدوجة، برسم الدور الأول، النادي الصفاقسي التونسي الذي أقصى ملادينغ من زنجبار بفوزه عليه ذهابا و ايابا (5-0 و 3-1).

 

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رابطة أبطال إفريقيا (الدور التمهيدي-إياب): نادي بوفل البنيني منتظر يوم السبت بالجزائر (ألماس)
  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 18:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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