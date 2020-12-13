مصارعة / كأس العالم (اغريقو-رومانية): تأهل جباري الى نصف النهائي وفرغات ينافس من أجل البرونزية

بلغراد - تأهل المصارع الجزائري عبد الجبار جباري (63 كلغ) الى نصف نهائي المنافسة اغريقو-رومانية، بينما سيلعب عبد الكريم فرغات (55 كلغ) حظوظه من اجل الميدالية البرونزية، اليوم الاحد لحساب كأس العالم للمصارعة (رجال وسيدات) التي تجري ببلغرد (صربيا).

و استهل جباري مشواره العالمي بتحقيق الفوز - بقرار من الحكام- على البلغاري نيكلاس بيتروف سولاف في الدور ثمن النهائي. وفي ربع النهائي، عاود المصارع الجزائري الكرة وتغلب على الصربي بريتشا ديمتريجيفيتش (2-1).

ويواجه جباري في نصف النهائي نظيره المجري إريك توربا.

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من جهته، ينافس عبد الكريم فرغات من أجل افتكاك الميدالية البرونزية أمام ارتيوم ديلياني من مولدافيا.

وتعثر فرغات بعد دخوله مباشرة في الدور ربع النهائي امس السبت أمام التركي سريف كليتش (10-0). و استطاع الجزائري بعد ذلك من الفوز في لقاء استدراكي على الروماني كريستيان فزيل فاجيونيتس (14-5).

وعرفت منازلات أمس السبت ايضا انهزام بشير سيد عزارة (87 كلغ) في الدور ربع النهائي أمام الايراني حسين أحمد نوري (5-2)، بعدما تغلب في ثمن النهائي على الأذربيجاني إسلام اباسوف (2-1).

كما أقصي كل من عبد النور لعوني (60 كلغ)، عبد الكريم أوكالي (77 كلغ)، شوقي دولاش (82 كلغ) و آدم بوجملين (97 كلغ) في الدور الاول اليوم الأحد.

وفي المصارعة الحرة، يستهل عبد الحق كرباش (57 كلغ) المنافسة يوم الأربعاء، يتبعه في اليوم الموالي عبد الغاني بن عطاء الله (61 كلغ).